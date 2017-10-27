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В Беларуси рекордно выросли зарплаты чиновников

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  • 27.10.2017, 22:36
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Пока простые белорусы еле сводят концы с концами, зарплата чиновников выросла более чем на 37%.

В сентябре номинальная зарплата работников сферы государственного управления составила 1084 рубля. За год рост составил более 37%.

Бывший министр труда Александр Соснов в интервью «Белсату» прокомментировал небывалый рост зарплат чиновников.

«Если раньше власть зависела в основном от пенсионеров, то сейчас от чиновничества. Поэтому у чиновничества зарплаты растут быстрее, чем у остальных. Пенсии в среднем повысились менее, чем на 6%, а реальном значении – еще меньше. А у чиновничества – более 37%. Получается, что теперь удержать власть только они и могут помочь».

По мнению Соснова, нельзя рассчитывать на то, что средние зарплаты в Беларуси достигнут уровня в 1000 рублей, как это обещал Лукашенко.


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