В Беларуси рекордно выросли зарплаты чиновников 10 27.10.2017, 22:36

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Пока простые белорусы еле сводят концы с концами, зарплата чиновников выросла более чем на 37%.

В сентябре номинальная зарплата работников сферы государственного управления составила 1084 рубля. За год рост составил более 37%.

Бывший министр труда Александр Соснов в интервью «Белсату» прокомментировал небывалый рост зарплат чиновников.

«Если раньше власть зависела в основном от пенсионеров, то сейчас от чиновничества. Поэтому у чиновничества зарплаты растут быстрее, чем у остальных. Пенсии в среднем повысились менее, чем на 6%, а реальном значении – еще меньше. А у чиновничества – более 37%. Получается, что теперь удержать власть только они и могут помочь».

По мнению Соснова, нельзя рассчитывать на то, что средние зарплаты в Беларуси достигнут уровня в 1000 рублей, как это обещал Лукашенко.