В Минске появится мурал с изображением Франциска Скорины 1 27.10.2017, 22:41

Мурал планируют разместить в центре столицы.

В Минске в ближайшее время может появиться мурал с изображением белорусского первопечатника Франциска Скорины, передает Krynica.info.

Об этом 25 октября во время предпросмотра переведенного на белорусский язык фильма «Шторм» заявил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.

По его словам, мурал планируют разместить в центре Минска. Однако точное место и формат изображения еще не определены.