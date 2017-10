Независимость Каталонии: как отреагировал мир

Ведущие мировые страны отреагировали на резонансное событие.

Парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании.

Парламент Каталонии после тайного голосования в пятницу 27 октября, объявил об отделении автономного сообщества от Испании.

Ведущие мировые страны отреагировали на такое резонансное событие.

Telegraf.com собрал реакцию ведущих мировых стран.

Государственный департамент США выступает за единство Испании, называя Каталонию ее неотъемлемой частью.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хезер Науерт.

"Каталония является неотъемлемой частью Испании, и Соединенные Штаты поддерживают конституционные меры испанского правительства, чтобы сохранить Испанию сильной и объединенной", - говорится в заявлении.

В Госдепе также напомнили о дружбе и партнерстве с Испанией, которая является союзником США по НАТО.

#Catalonia is an integral part of #Spain & US supports Spanish govt’s constitutional measures to keep Spain united. https://t.co/GelQ4bKOfX

В НАТО дали свою оценку провозглашения независимости.

"Испания – наш преданный союзник, который вносит важный вклад в общую безопасность. Вопрос Каталонии является внутренним, оно должен быть решен в рамках конституционного порядка Испании" - заявили в НАТО.

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что для ЕС ничего не меняется после того, как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашение независимости от Испании.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.