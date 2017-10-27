Независимость Каталонии: как отреагировал мир 2 27.10.2017, 23:00

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Ведущие мировые страны отреагировали на резонансное событие.

Парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании.

Парламент Каталонии после тайного голосования в пятницу 27 октября, объявил об отделении автономного сообщества от Испании.

Ведущие мировые страны отреагировали на такое резонансное событие.

Telegraf.com собрал реакцию ведущих мировых стран.

Государственный департамент США выступает за единство Испании, называя Каталонию ее неотъемлемой частью.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Хезер Науерт.

"Каталония является неотъемлемой частью Испании, и Соединенные Штаты поддерживают конституционные меры испанского правительства, чтобы сохранить Испанию сильной и объединенной", - говорится в заявлении.

В Госдепе также напомнили о дружбе и партнерстве с Испанией, которая является союзником США по НАТО.

#Catalonia is an integral part of #Spain & US supports Spanish govt’s constitutional measures to keep Spain united. https://t.co/GelQ4bKOfX — Department of State (@StateDept) 27 октября 2017 г.

В НАТО дали свою оценку провозглашения независимости.

"Испания – наш преданный союзник, который вносит важный вклад в общую безопасность. Вопрос Каталонии является внутренним, оно должен быть решен в рамках конституционного порядка Испании" - заявили в НАТО.

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что для ЕС ничего не меняется после того, как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашение независимости от Испании.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 октября 2017 г.

Правительство Германии обеспокоено ситуацией в Каталонии из-за принятия неконституционного одностороннего решения автономии о независимости от Испании.

Об этом говорится в заявлении немецкого правительства, которое обнародовал представитель правительства Штеффен Зайберт.

"Суверенитет и территориальная целостность Испании есть и остаются неприкосновенными. Федеральное правительство поддерживает позицию премьера Рахоя, чтобы гарантировать и восстановить конституционный порядок", - говорится в заявлении.

В немецком правительстве выразили надежду, что для эскалации ситуации будут использованы возможности диалога.

Украина не осталась в стороне. МИД Украины сделал свое заявление.

"Мы поддерживаем действия правительства Испании, направленные на урегулирование кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан", - говорится в заявлении МИД Украины.

Ми підтримуємо дії Уряду Іспанії з врегулювання кризи в рамках чинної Конституції,дотримання зкнд-ва та забезп.поваги до прав усіх громадян — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 октября 2017 г.

"Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в рамках международно признанных границ", - написал глава МИД Украины Павел Климкин.

Україна підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність Іспанії у межах міжнародно визнаних кордонів. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 октября 2017 г.

А вот Британия и Шотландия разделились во мнениях по поводу референдума.

Британское правительство заявило, что никогда не признает независимость Каталонии, в то время как в Шотландии заявили, что понимают и уважают позицию каталонского правительства.

Соответствующие заявления опубликованы на правительственных сайтах Британии и Шотландии.

В британском правительстве отметили, что решение о провозглашении независимости Каталонии базируется на голосовании, которое испанские суды объявили незаконными.

"Мы продолжаем демонстрировать наше желание к уважению верховенства права, испанской Конституции и сохранения единства Испании", - сказал представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В правительстве Шотландии, которое стремится провести свой референдум о независимости от Великобритании, заявили, что понимают и уважают позицию Каталонского правительства.

"Хотя Испания имеет право выступать против независимости, однако народ Каталонии должен иметь возможность решать свое будущее. Более чем когда-либо, приоритетом всех тех, кто считает себя друзьями Испании, должно быть поощрение процесса диалога, чтобы найти решение, которое будет уважать демократию и закон.

Это политическая и моральная ответственность ЕС поддерживать диалог, чтобы выяснить, как мы можем решить эту ситуацию мирным путем и демократично", - говорится в заявлении.