Британия требует от РФ прекратить прикрывать преступления Асада 28.10.2017, 8:04

Борис Джонсон

Глава МИД Британии заявил, что поведение Москвы подрывает консенсус в отношении химического оружия.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 27 октября, обвинил Россию в попытке скрыть использование ядовитого газа зарина режимом президента Сирии Башара Асада и сказал, что поведение Москвы подрывает консенсус в отношении химического оружия. Об этом сообщает Reuters.

"Россия неоднократно пыталась сорвать усилия, направленные на выяснение истины об атаках на Хан-Шейхун. Россия последовательно выбрала прикрывать Асада", - заявил Джонсон.

Свою позицию он озвучил после публикации доклада ООН о том, что правительство Сирии ответственно за химическую атаку в Хан-Шейхуне.

"Такое поведение может только подорвать глобальный консенсус против применения химического оружия. Я призываю Россию прекратить прикрывать своего мерзкого союзника и соблюдать свои обязательства для обеспечения того, чтобы химическое оружие больше никогда не использовали", - подчеркнул он.

Джонсон также резко раскритиковал Россию за то, что она помогла заключить сделку в 2013 году, согласно которой Асад согласился уничтожить запасы химического оружия Сирии.

В конфиденциальном докладе Объединенного следственного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия, представленном 26 октября, говорится, что президент Сирии несет ответственность за применение ядовитого газа зарина во время бомбардировки города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) 4 апреля 2017.