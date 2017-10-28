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В Каталонии начали снимать флаги Испании с админзданий

  • 28.10.2017, 8:07

Церемония снятия испанского флага состоялась в каталонских городах Сабадель и Жирон.

В каталонском Сабаделе, одном из крупнейших городов региона, сняли флаг Испании с горсовета. Соответствующее видео опубликовано в Twitter каталонского движения левого толка Crida per Sabadell

Церемония снятия испанского флага состоялась после голосования парламента Каталонии за резолюцию о независимости региона от Испании. 

На ратуше оставили флаги города, Каталонии и Европейского Союза.

Помимо этого, флаг Испании сняли из здания горсовета в каталонском Жироне.

 Ранее вчера, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за независимость региона. Сенат Испании почти сразу вынес свое решение о приостановлении автономии Каталонии. Позже премьер страны Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и назначил выборы.


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