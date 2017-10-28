«Еще один памятник эпохи Лукашенко» 28.10.2017, 8:13

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Фото: kp.by

Спустя почти год после открытия МКАД-2 чиновников просят пояснить, почему же она «такая безлюдная».

Для начала, одна цитата.

– Мы немедленно должны начать работы по строительству второй кольцевой дороги вокруг Минска, чтобы город не задохнулся в этой грязи, чтобы два миллиона человек, четверть населения нашей страны, не чувствовали эту проблему.

Как вы думаете, чьи слова? Это заявление Александра Лукашенко, сделанное в начале 2014 года, пишет «Солидарность».

Надо сказать, целесообразность грандиозного строительства МКАД-2 в нынешнем виде была очевидна не всем. К примеру, учредитель транспортных фирм Сергей Штода осенью 2016 года высказал («Народной воле» https://www.nv-online.info/np/povtorit-li-mkad-2-sudbu-bama/) мнение, что новая дорога станет убыточной:

– Не поедут большегрузы по новой дороге. Она им не нужна абсолютно! И очень неудобно расположена географически. Ведь если сравнить с МКАД, то придется делать крюк (к примеру, переезжая с гродненской на могилевскую трассу) в несколько десятков километров. Кто-то думал о рентабельности перевозчиков, об эффективности? Я как перевозчик ей пользоваться не буду.

22 декабря прошлого года Лукашенко официально открыл МКАД-2. Как сообщали СМИ, строительство обошлось стране в 507 миллионов деноминированных рублей. Дорогу сделали с цементобетонным покрытием – очевидно, чтобы загрузить работой цементные заводы, которым после модернизации не хватало загрузки.

В первые месяцы МКАД-2 оставалась практически пустынной, однако критиков просили подождать с выводами, пока автолюбители и грузоперевозчики не оценят прелестей трассы. Скорость на которой, кстати, в зимней время ограничено до 70 км/ч – из-за особенностей бетонного покрытия.

Но что же мы видим спустя практически год?

27 октября замначальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик провел онлайн-конференцию. Один из читателей задал ему вопрос: «Почему магистраль М-14 (МКАД-2) такая безлюдная, негде даже кофе где попить?»

— Не могу сказать, что МКАД-2 безжизненная... Я сам часто проезжаю по ней и вижу транзитный транспорт. Особенно высоко оценили новую дорогу международные перевозчики — там не действуют ограничения на ось, она бесплатная, – ответил Леончик.

Чиновник заявил, что вскоре у трассы может появиться две-три АЗС. Правда, есть основания полагать, что этого на самом деле может не произойти. Тот же Сергей Леончик два года назад говорил, что несколько современных АЗС появятся возле МКАД-2 в ближайшие год-два. Почему этого не происходит, очевидно: рентабельность объектов у МКАД-2 вызывает у бизнеса большие сомнения.

И в целом вторая минская кольцевая автодорога определенно выглядит сегодня мало кому нужным объектом.

«Еще один «памятник» эпохи Лукашенко, как и ледовые дворцы. Деньги вбухали, содержание вылазит в копеечку немалую, а пользы на грош», – пишут минчане в соцсетях.