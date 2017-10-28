закрыть
28 октября 2017, суббота, 8:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Еще один памятник эпохи Лукашенко»

  • 28.10.2017, 8:13
  • 2,216
Фото: kp.by

Спустя почти год после открытия МКАД-2 чиновников просят пояснить, почему же она «такая безлюдная».

Для начала, одна цитата.

– Мы немедленно должны начать работы по строительству второй кольцевой дороги вокруг Минска, чтобы город не задохнулся в этой грязи, чтобы два миллиона человек, четверть населения нашей страны, не чувствовали эту проблему.

Как вы думаете, чьи слова? Это заявление Александра Лукашенко, сделанное в начале 2014 года, пишет «Солидарность».

Надо сказать, целесообразность грандиозного строительства МКАД-2 в нынешнем виде была очевидна не всем. К примеру, учредитель транспортных фирм Сергей Штода осенью 2016 года высказал («Народной воле» https://www.nv-online.info/np/povtorit-li-mkad-2-sudbu-bama/) мнение, что новая дорога станет убыточной: 

– Не поедут большегрузы по новой дороге. Она им не нужна абсолютно! И очень неудобно расположена географически. Ведь если сравнить с МКАД, то придется делать крюк (к примеру, переезжая с гродненской на могилевскую трассу) в несколько десятков километров. Кто-то думал о рентабельности перевозчиков, об эффективности? Я как перевозчик ей пользоваться не буду.

22 декабря прошлого года Лукашенко официально открыл МКАД-2. Как сообщали СМИ, строительство обошлось стране в 507 миллионов деноминированных рублей. Дорогу сделали с цементобетонным покрытием – очевидно, чтобы загрузить работой цементные заводы, которым после модернизации не хватало загрузки.

В первые месяцы МКАД-2 оставалась практически пустынной, однако критиков просили подождать с выводами, пока автолюбители и грузоперевозчики не оценят прелестей трассы. Скорость на которой, кстати, в зимней время ограничено до 70 км/ч – из-за особенностей бетонного покрытия.

Но что же мы видим спустя практически год? 

27 октября замначальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик провел онлайн-конференцию. Один из читателей задал ему вопрос: «Почему магистраль М-14 (МКАД-2) такая безлюдная, негде даже кофе где попить?»

— Не могу сказать, что МКАД-2 безжизненная... Я сам часто проезжаю по ней и вижу транзитный транспорт. Особенно высоко оценили новую дорогу международные перевозчики — там не действуют ограничения на ось, она бесплатная, – ответил Леончик.

Чиновник заявил, что вскоре у трассы может появиться две-три АЗС. Правда, есть основания полагать, что этого на самом деле может не произойти. Тот же Сергей Леончик два года назад говорил, что несколько современных АЗС появятся возле МКАД-2 в ближайшие год-два. Почему этого не происходит, очевидно: рентабельность объектов у МКАД-2 вызывает у бизнеса большие сомнения.

И в целом вторая минская кольцевая автодорога определенно выглядит сегодня мало кому нужным объектом.

«Еще один «памятник» эпохи Лукашенко, как и ледовые дворцы. Деньги вбухали, содержание вылазит в копеечку немалую, а пользы на грош», – пишут минчане в соцсетях.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии