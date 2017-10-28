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Семь «вредных» привычек, которые могут приносить пользу

  • 28.10.2017, 8:19

Благодаря некоторым привычкам мы становимся спокойнее, внимательнее или здоровее.

Многие вредные привычки портят жизнь, если довести их до крайности. Однако в некоторых есть и хорошие стороны, которые делают вас спокойнее, внимательнее или здоровее. Издание Business Insider (перевод — 42.tut.by) собрало список осуждаемых вещей, у которых есть позитивный эффект, доказанный научно.

Грызть ногти

Обычно детей отучают от привычки грызть ногти и сосать пальцы. Однако исследование 2016 года показало, что маленькие дети, привыкшие сосать пальцы и грызть ногти, повзрослев, были менее подвержены различным видам аллергии.

Анализ показал, что среди детей, которые в младенчестве сосали пальцы, позднее 38% приобретают один и более тип аллергии и 49% — среди тех, кто этой привычкой не обладал.

«Наши результаты согласуются с предположением о том, что раннее воздействие грязи или микробов снижает риск развития аллергии, — объяснял тогда автор исследования Малколм Сирз. — Хотя мы не рекомендуем поощрять эти привычки, но, похоже, в них действительно есть положительная сторона».

Жаловаться

Никто не хочет быть тем самым человеком, который постоянно жалуется на плохую погоду, нелюбимую работу и невкусную еду в ресторане. Но недавнее исследование показало: те, кто жалуется с целью что-то поменять, в итоге оказываются более счастливы.

По мнению психолога Гая Уинча, у «эффективной» жалобы две составляющих: она касается проблемы, которая может быть устранена, и адресована тому, кто способен ее исправить.

Жевать резинку

Жевать во время важной встречи — дурной тон. Но многочисленные исследования показывают, что жевательная резинка помогает человеку быть более бдительным. По некоторым данным, жвачка также улучшает настроение и снижает уровень гормона стресса.

Положительный эффект подтвердили и белорусские ученые: в их эксперименте жевательная резинка положительно повлияла на концентрацию внимания, коэффициент умственной продуктивности и объем зрительной информации добровольцев.

Беспорядок

Если ваши груды бумаг начинают угрожать безопасности ваших коллег — лучше прибраться. Однако, похоже, у беспорядка могут быть и плюсы.

Недавно ученые из Нидерландов пришли к выводу, что беспорядок влияет на целеустремленность. Они нашли связь между ощущением физического беспорядка с предпочтением человеком отчетливо определенных целей и мотивацией к их достижению.

По мнению исследователей, человек склонен стремиться к порядку, где бы то ни было. Если он попадает в захламленное окружение, то тяга к порядку проявляется в его деятельности.

Сплетничать

Ничто не оправдает перемывание костей друзей. Но иногда обсуждение других людей может помочь чувствовать себя лучше.

В одном эксперименте ученые из США наблюдали за людьми, которые играли в игру, где некоторые жульничали. Те, кто замечал обманщиков, были недовольны — их пульс повышался.

Игроки имели возможность написать другим участникам эксперимента все, что считали нужным. Около половины испытуемых написали другим об обманщиках — и их состояние улучшилось, а сердечный ритм пришел в норму.

Ученые сделали вывод, что «распространение информации об антиобщественном поведении снижает негативный эффект от наблюдения за ним». Сам способ такой передачи информации они назвали «просоциальными сплетнями».

Употреблять слова-паразиты

Разнообразные «м-м», «э-э» и «это» портят речь. Однако недавние исследования доказали, что слова-заполнители пауз привлекают внимание к речи и помогают слушателям лучше понять и запомнить, что говорит человек.

Другое исследование показало, что слова-паразиты вроде «я имею в виду», «знаете» и «например» в своей речи более склонны использовать добросовестные и сознательные люди.

Мечтать

Замечтаться посреди важного дела — вряд ли можно назвать полезной привычкой. Но если сознательно позволить разуму поблуждать где-то далеко, это повысит шансы найти решение проблемы, требующей новых идей.

В 2012 году исследователи из США показали, что для решения сложной нестандартной задачи более эффективно отвлечься от нее, а не обдумывать «напрямую». Ученые предположили, что когда уходит мыслями к новой теме, мозг продолжает искать решение «в фоновом режиме».


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