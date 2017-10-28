«Der Spiegel»: Путин будет проводить военные учения «Запад» чаще 28.10.2017, 8:29

Россия планирует проводить крупномасштабные военные учения «Запад» раз в два года.

Об этом на секретном брифинге, который состоялся в Берлине и был посвящен завершению совместных военных учений России и Беларуси «Запад-2017», заявил военный атташе РФ, сообщает немецкая газета Der Spiegel.

Это заявление стало неожиданностью для военных и дипломатов, присутствовавших на брифинге, говорится в публикации. По мнению автора статьи, Россия подобными поступками провоцирует НАТО и Запад, передает украинский телеканал «24».

Во время военных учений Россия разыграла провокационный сценарий: потенциальное вторжение Альянса на территорию страны-союзника России и ее решительный военный отпор, напоминает издание. Еще одной провокацией стало количество российских солдат, участвовавших в маневрах: по официальным данным, их было около 13 тысяч, однако в НАТО ставят под сомнение эту цифру.

В штаб-квартире альянса в Брюсселе ссылаются на секретный анализ, согласно которому в тренировочных мероприятиях, которые предшествовали военным учениям и проводились в некоторых областях Беларуси, было задействовано как минимум 60 тысяч военных. В документе содержатся достаточно четкие снимки спутников, некоторые из которых предоставлены экспертами из Бундесвера, — замечает немецкая газета.