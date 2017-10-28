«Учитель говорит, что в гимназии останутся только те, кто относится по прописке» 6 28.10.2017, 8:42

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На днях стало известно, что в этом году четвероклассники не будут сдавать экзамены в гимназии.

До 10 класса школы и гимназии ничем отличаться не будут. В Министерстве образования объясняют, что тех, кто сейчас учится в начальных классах при гимназиях, выгонять никто не будет, но в некоторых школах говорят иначе, пишет kp.by.

- Учитель довела детей до слез, называя по фамилиям, кто в какую школу пойдет по прописке в следующем году, - рассказывает мама четвероклассника одной из столичных гимназий. - Ребенок прибежал домой со слезами: «Мама! Учительница сказала, что я пойду в другую школу. Из нашего класса в гимназии останутся только четыре человека. Остальные тоже уйдут по разным школам. Некоторые ребята плакали и говорили: «Лучше бы мы сдавали экзамены!»

- Допустим, учитель поговорила с родителями на собрании, обсудили эту тему, - рассуждает мама гимназиста. - Но меня в этой ситуации раздражает то, что спекулируют на эмоциях детей. Что бы ни происходило, первая задача учителя - сохранить атмосферу в классе, а у нас вместо этого дети рыдают, думая, что всех выгонят из гимназии.

Развернутых комментариев Министерства образования насчет экзаменов, поступления и программы обучения от Министерства образования пока нет.