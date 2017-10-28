Fiat 500 появился на юбилейной монете в пять евро 1 28.10.2017, 8:44

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Итальянский государственный монетный двор выпустил монету достоинством пять евро.

На ней изображен Fiat 500, отмечающий в этом году 60-летие.

Дизайн платежного средства разработал гравер Клаудиа Момони. На лицевой стороне оказался профиль и салон классического авто конца 50-ых.

На другой изображены два автомобиля - модель 1957 года и представитель современного поколения. Всего будет выпущено 4 тыс. экземпляров монет.

Монету номиналом 5 евро можно приобрести за 40.