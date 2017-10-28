закрыть
28 октября 2017, суббота, 12:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Топливо еще подорожает, и не раз

11
  • 28.10.2017, 9:02
  • 7,764

Вслед за бензином подорожал газ. ДТ на очереди?

В Беларуси с 28 октября в некоторых сетях АЗС подорожало газовое топливо, сообщили БелТА представители сетей.

Цены на некоторых заправках выросли на 1 копейку.

В Беларуси цены на газовое топливо устанавливаются сетями АЗС (как правило, разница составляет несколько копеек). При этом они могут отличаться и на автозаправках внутри одной сети в зависимости от спроса и предложения.

После подорожания стоимость газа на белорусских АЗС равна 69 копейкам. Возможно, таким поэтапным подорожанием власти надеются минимизировать напряжение в обществе. Одномоментно поднимать цены на все виды топлива на 5%, как это предполагалось ранее, в правительстве не спешат.

Между тем вчера, 26 октября, автолюбители увидели новые цены на бензин: АИ-98 стал стоить 1 рубль 38 копеек, АИ-95 — 1 рубль 27 копеек, а АИ-92 — 1 рубль 19 копеек.

Подорожание, по словам пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Марины Костюченко, составило в среднем 1,7%. 

— Цены корректируются в связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России,  — пояснила представитель «Белнефтехима».

Еще в конце 2016 года av.by просил прокомментировать «топливный вопрос» старшего аналитика «Альпари» в Минске Вадима Иосуба. Тогда эксперт склонялся к мысли, что любое решение правительства  будет носить «не экономический, а политический характер». В мартовском комментарии редакции аналитик предположил, что тактика «по копейке в неделю» продолжится и дальше. Как видим, эксперт оказался близок к истине.

Экономист Леонид Заико также предсказывал в интервью Charter97.org, что осенью в Беларуси продолжится рост цн на бензин. По его словам, повышение цен на АЗС – это повышение доходов нефтяного лобби: руководителей НПЗ, топ-экспортеров продуктов нефтепереработки и малых предприятий под их «крышей». Люди Лукашенко просто жируют на бензине и на нефти, считает эксперт.

«С точки зрения социальной и даже нравственной, с учетом более низких доходов белорусов, я считаю, что цены на бензин должны оставаться такими, как есть. Но если мировые цены на нефть пойдут вниз и российский рубль пошатнется, то белорусское нефтяное лобби «продавит» повышение стоимости бензина», - уверен Заико.

За последние 6 лет, со времени протестных акций «Стоп-бензин», цены на бензин в Беларуси повышались 21 раз.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии