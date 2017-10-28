Топливо еще подорожает, и не раз 11 28.10.2017, 9:02

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Вслед за бензином подорожал газ. ДТ на очереди?

В Беларуси с 28 октября в некоторых сетях АЗС подорожало газовое топливо, сообщили БелТА представители сетей.

Цены на некоторых заправках выросли на 1 копейку.

В Беларуси цены на газовое топливо устанавливаются сетями АЗС (как правило, разница составляет несколько копеек). При этом они могут отличаться и на автозаправках внутри одной сети в зависимости от спроса и предложения.

После подорожания стоимость газа на белорусских АЗС равна 69 копейкам. Возможно, таким поэтапным подорожанием власти надеются минимизировать напряжение в обществе. Одномоментно поднимать цены на все виды топлива на 5%, как это предполагалось ранее, в правительстве не спешат.

Между тем вчера, 26 октября, автолюбители увидели новые цены на бензин: АИ-98 стал стоить 1 рубль 38 копеек, АИ-95 — 1 рубль 27 копеек, а АИ-92 — 1 рубль 19 копеек.

Подорожание, по словам пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Марины Костюченко, составило в среднем 1,7%.

— Цены корректируются в связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России, — пояснила представитель «Белнефтехима».

Еще в конце 2016 года av.by просил прокомментировать «топливный вопрос» старшего аналитика «Альпари» в Минске Вадима Иосуба. Тогда эксперт склонялся к мысли, что любое решение правительства будет носить «не экономический, а политический характер». В мартовском комментарии редакции аналитик предположил, что тактика «по копейке в неделю» продолжится и дальше. Как видим, эксперт оказался близок к истине.

Экономист Леонид Заико также предсказывал в интервью Charter97.org, что осенью в Беларуси продолжится рост цн на бензин. По его словам, повышение цен на АЗС – это повышение доходов нефтяного лобби: руководителей НПЗ, топ-экспортеров продуктов нефтепереработки и малых предприятий под их «крышей». Люди Лукашенко просто жируют на бензине и на нефти, считает эксперт.

«С точки зрения социальной и даже нравственной, с учетом более низких доходов белорусов, я считаю, что цены на бензин должны оставаться такими, как есть. Но если мировые цены на нефть пойдут вниз и российский рубль пошатнется, то белорусское нефтяное лобби «продавит» повышение стоимости бензина», - уверен Заико.

За последние 6 лет, со времени протестных акций «Стоп-бензин», цены на бензин в Беларуси повышались 21 раз.