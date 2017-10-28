Состоялась премьера музыкального проекта о белорусских поэтах 1930-х 28.10.2017, 9:19

Владислав Голубок

Увидел свет проект портала TuzinFM «(Не) расстрелянная поэзия».

Его героями стали 12 белорусских писателей, расстрелянных в 1937-м году. На их слова ведущие музыканты страны создали песни, на Facebook появились страницы их памяти, исследователи подготовили лекции об их жизни и творчестве, из печати вышли дизайнерские блокноты с изображениями авторов и цитатами из их произведений.

Проект «(Не) расстрелянная поэзия» – плод полугодовой работы более, чем 60 человек: музыкантов, исследователей литературы, дизайнеров, саундпродюсеров, режиссеров и актеров. В трогательным промо-ролике Артема Лобача в роли «поэтов молодой страны» снялись Павел Харланчук, Елена Гиранок и Андрей Савченко. Также появилось 12 видеообращений участников проекта с призывом обратить внимание на поэтов 1930-х годов.

Музыку к стихам расстрелянных в 1937-м литераторов согласились написать ведущие белорусские исполнители. Каждый из них по-своему откликнулся на ту радость и боль, надежды и безысходность, которыми проникнуты произведения поэтов. Как раз эту противоречивость чувств передает в своей пьесе на слова Юрки Лявонного «Настроі» группа Vuraj.

Рэпер Vinsent написал письмо поэту Зяму Пивоварову в ответ на его увлечение строительством метро в Москве: «Ты ім пракапаў метро, яны табе – магілу».

Светлана Бень решила передать настроение стихотворения Изи Харика через мистическую композицию, в которой звучит живой голос среди бессловесной мировой пустоты.

Лявона Вольского тронуло лирическое стихотворение Юлия Товбина, в котором 18-летний поэт грустит по своей молодости, а группа Naka исполнила песню на стихи Валерия Макарова, в котором звучит трагическая предопределенность: «Хтось будзе на нашых магілах вясной спяваць з захапленнем пра шчасце і волю!».

Неожиданный трек записал Змитер Войтюшкевич. Чтобы передать свое ощущение стихотворения Владислава Голубка «Будучыня» он переплел вместе электронную и классическую музыку.

Игривый блюз на слова Моисея Кульбака создал Павел Аракелян.

Превратили в песню рассказ Михася Зарецкого музыканты из группы Re1ikt.

Словно специально для группы Dzieciuki Михась Чарот написал стихотворение «Бунтар», та же история со стихотворением Анатоля Вольного «Я цябе пакахаў», которое прекрасно подошло под идейную и эстетическую концепцию группы Akute.

Очень трогательной получилась песня у Екатерины Водоносовой на стихи Алеся Дудара «Асыпае чэрвень белы сад».

Песни были записаны (кроме Светы Бень и Akute) и сведены саундпродюсером проекта Павлом Синило на студии Everest.