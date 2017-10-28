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Власти боятся «рассерженных белорусов»

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  • 28.10.2017, 9:47
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Дмитрий Сильченко

В Минске задержан активист Дмитрий Сильченко.

Задержание произошло поздно вечером 27 октября на месте работы активиста.

Как сообщил председатель «Молодежи БНФ» Юрий Лукашевич, Дмитрий Сильченко вечером находился на своем рабочем месте в одной из частных организаций Минска, где у него было ночное дежурство.

Около 22 часа ему позвонил участковый и сказал, что парня «вызывают на разговор». Сильченко попросил, чтобы ему прислали официальную повестку.

Через час, примерно около 23 часов вечера, к Сильченко приехали на работу сотрудники милиции и задержали его.

Как сообщила «Радыё Свабода» подруга Сильченко, по телефону он сказал ей, что его отвезли в РОВД Минского района, где составили протокол по статье 23.34 (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) за участие в Марше расерженных белорусов 2.0.

Суд над Дмитрием Сильченко состоится в понедельник, 30 октября.


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