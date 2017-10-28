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Лукашенко уехал греться в Эмираты

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  • 28.10.2017, 9:57
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Поездки диктатора в Эмираты на осенние каникулы становятся закономерностью.

Александр Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с визитом, сообщает пресс-служба правителя.

Сообщается, что время поездки запланированы «переговоры с руководством ОАЭ для обсуждения текущего состояния белорусско-эмиратского взаимодействия, хода реализации прежних договоренностей, а также взаимовыгодных перспективных проектов».

Программой визита также предусмотрен ряд встреч с представителями власти и бизнес-кругов страны, пишет «Солидарность».

В конце сообщения пресс-службы содержится любопытное уточнение: «Кроме того, учитывая дружеский характер взаимоотношений, со стороны руководства Объединенных Арабских Эмиратов получено приглашение в адрес Александра Лукашенко традиционно несколько дней погостить в ОАЭ».

В последние годы Лукашенко накануне осенних каникул выбирается с визитами поближе к морю. В последний раз в ОАЭ он был в ноябре 2016 года.

Как правило, вместе с Лукашенко в Эмираты едет его младший сын Коля. Если традицию не нарушат и в этот раз, это будут третьи осенние каникулы Коли в ОАЭ.


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