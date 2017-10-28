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Великобритания не признает независимость Каталонии

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  • 28.10.2017, 10:09

Премьер-министр Великобритании выступает за сохранение единства Испании.

Тереза Мэй заявила, что страна не признает независимость Каталонии. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба британского правительства. 

"Великобритания не признает одностороннюю декларацию о независимости, принятую каталонским региональным парламентом. Она основана на голосовании, которое было признано незаконным испанским судом", – отметила Мэй.

По ее словам, Британия выступает за соблюдение конституции Испании и сохранение единства страны.

Власти Каталонии заявили, что 1 октября на референдуме отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%.

В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.

10 октября депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости Каталонии. В тексте сказано, что власти Каталонии учреждают "Каталонскую Республику в качестве независимого и суверенного государства".

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.

В ответ Сенат Испании разрешил правительству ввести в Каталонии прямое правление. Он проголосовал за активацию статьи 155 конституции, которая позволяет центральному правительству принять принудительные меры по выполнению Каталонией своих конституционных обязательств.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что парламент Каталонии распущен, новые выборы назначены на 21 декабря. Также он лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Карлеса Пучдемона.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава Европейского совета Дональд Туск не признали независимость региона.


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