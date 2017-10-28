Журналисты «Эха Москвы» уезжают из России 6 28.10.2017, 10:27

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Ксения Ларина

Журналистка Ксения Ларина уезжает из Москвы из-за угроз в ее адрес.

Ксения Ларина по настоянию главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в целях безопасности на полгода покинет страну из-за сюжета Владимира Соловьева на канале "Россия 24".

Об этом сообщил Венедиктов телеканалу "Дождь" и подтвердил его первый заместитель Владимир Варфоломеев в своем микроблоге в Twitter.

"Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар в горло может быть после этой передачи от Соловьева", - заявил Венедиктов, добавив, что "другого способа защитить своих журналистов" у него нет.

По словам Венедиктова, свои программы на "Эхе Москвы" Ларина будет вести удаленно.

"Дождю" связаться с Лариной не удалось, а "Открытой России" она рассказала, что решение принято после программы с участием Соловьева, вышедшей 24 октября на радио "Вести FM", которая называлась "Либералы, зачем вы лжете?".

В программе обсуждалось нападение на журналистку "Эха" Татьяну Фельгенгауэр и пост Ксении Лариной в Facebook, где она опубликовала фотографии пятен крови на полу с подписью: "Теперь на работе так. Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы".

Так, ведущий программы Армен Гаспарян сообщает, что, проанализировав программы с участием Лариной, пришел к выводу, что она "откровенная сволочь", если пользоваться определением публициста Ивана Солоневича, "отчасти любимого этой публикой".

Соловьев попросил позволения "добавить" и назвал Ксению Ларину "базарной сплетницей", заверив, что она исказила обстоятельства встречи журналистов с Владимиром Путиным. "Стыдно должно быть Ксении Лариной такой красивый псевдоним позорить", - добавил он.

Соловьев вместе с гостями в студии обсудил гражданскую позицию Лариной, ее посты в социальных сетях, конфликты с другими журналистами, а также уровень профессионализма сотрудников "Эха Москвы".

Венедиктов также рассказал, что попросит допросить журналистов ВГТРК, в том числе канала "Россия 24", по поводу сюжета "Эхо Госдепа", который вышел в эфир 11 октября. В сюжете рассказывалось, что радиостанция "Эхо Москвы" "попалась на сотрудничестве с западными НКО" перед президентскими выборами 2018 года. Именно после этого сюжета, где, как считает Венедиктов, "соврали 17 раз за семь минут", было совершено нападение на Татьяну Фельгенгауэр.

"Это не мнение, это не оценка, а конкретное вранье и искажение фактов. Могут ли журналисты не имея никакой цели врать каждые 23 секунды?" - отметил Венедиктов, добавив, что подготовил для следователей выдержки из сюжета с претензиями со стороны радиостанции.

"Мы считаем, что этот сюжет мог быть подстрекательством тем людям, которые патриоты, сочли после этого сюжета Таню врагом, шпионом, агентом", - сказал Венедиктов.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр в здании редакции 23 октября совершил гражданин РФ и Израиля Борис Гриц, ударив журналистку ножом в шею. Ей сделали операцию, ее жизни ничто не угрожает, голосовые связки не задеты.