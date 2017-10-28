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На трассе М6 построят переход для лягушек

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  • 28.10.2017, 10:44
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Работы по устройству миграционного коридора начнутся уже в нынешнем ноябре.

Миграционный коридор для земноводных появится на 197-м километре дороги - на участке реконструкции  дороги в районе населенных пунктов Василишки - Малое Можейково Щучинского района попалась заболоченная местность.

Здесь предусмотрено сооружение миграционного коридора. Он представляет собой устройство из шести железобетонных  труб диаметром 0,5 метра, которые будут уложены на расстоянии 90 метров друг от друга под основанием дороги. В самих трубах находятся бетонные желобки с проточной водой, по которым  жабы и прочие будут переправляться через автомагистраль.

По мнению экологов, такими миграционными коридорами пользуются не только лягушки, ящерицы, ужи, но и мыши, а также обитающие в болотах насекомые.   Работы по устройству миграционного коридора начнутся уже в нынешнем ноябре.


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