Белорусы в Каталонии: «Люди ходят на митинги с увлеченностью» 7 28.10.2017, 10:52

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Как белорусы отреагировали на новости из Каталонии.

Можно ездить во Францию, Таиланд или Бразилию. Но редко кто скажет, что поехал в Испанию, отправляясь в Барселону. По сути, на этом отношение белорусов к идее каталонской независимости заканчивается. Просто город так популярен среди туристов, в том числе белорусских, что давно стал «государством в государстве».

На туристическом рынке в Минске полный штиль.

— А что у них там случилось? Нет, никто еще не отказывался. В самой Барселоне тоже все без изменений, включая цены, — рассказали Onliner.by в офисе Tez-Tour.

— Да, прочитал сам только сейчас о том, что там проголосовали за независимость, — рассказал директор Sunny Travel Александр Ванюков. — Пишут разное. В том числе, что банки и инвесторы уйдут, а загрузка в отелях уменьшится. Не знаю. До наших туристов пока ничего не докатилось. Ни опасений, ни страхов, ни ценовых корректировок. Вот когда в Париже были теракты, тогда мы наблюдали отказы, страх и все было понятно. А здесь... Туристы не отказываются. Испанцы тоже недавно приезжали — спокойны. Думаю, надо наблюдать: даже участники процессов не знают до конца, что получится.

Напомним, вчера парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая декларирует независимость от Испании . А Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление.

— Если в целом говорить, то такое чувство, будто ничего не происходит. Все, что показывают на ТВ, у жителей Барселоны вызывает такую реакцию, как у жителей Минска. Продолжается обычная жизнь. Да, есть люди на площадях. Но здесь всегда так. Постоянно какие-то митинги. Жители Барселоны ходят на футбол и на митинги примерно с одинаковой увлеченностью. Какие-то такие волнения — часть культуры, — рассказал живущий в Барселоне белорус Олег Гарус. — Если брать период за, допустим, полгода, ничего не поменялось. Ну вертолет над центром летает. Но он уже месяц летает, так что мы все привыкли.

Да, сейчас принято серьезное решение. Есть повод ждать серьезной акции протеста. Посмотрим, что будет. Возможно, это окажет влияние на количество туристов. Общался недавно с ребятами, которые заняты в этой сфере. Говорят, поток стал менее интенсивным. Примерно на 15%. Но я, к примеру, работаю в компании, которая занимается приемом студентов, и все окей. Даже как будто бы обращающихся к нам ребят стало больше. В общем, будем смотреть. Ощущения прецедента пока нет.