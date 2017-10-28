Новые документы об убийстве Кеннеди: конспирологи недовольны 1 28.10.2017, 11:13

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Фото: Reuters

Однако на изучение материалов уйдет еще несколько месяцев.

В половине восьмого вечера в четверг Национальный архив США распахнул свои закрома и выставил на публичное обозрение тысячи страниц документов о расследовании убийства Джона Кеннеди.

Среди них - выцветшие фотографии, трудно читаемые рукописные тексты и груды машинописи: полицейские рапорты, донесения ФБР и протоколы допросов, которые ФБР в 1960-х, как и сейчас, записывало от руки, пишет BBC.

По общему мнению, обнародованным сейчас материалам не суждено переубедить никого. Ни тех, кто уверен в правильности официальной версии о том, что Кеннеди застрелил в Далласе в ноябре 1963 года из винтовки "Манлихер-Каркано" бывший морпех, самопровозглашенный марксист и поклонник кубинской революции Ли Харви Освальд, убитый потом владельцем казино Джеком Руби.

И ни тех, кто верит в одну из конспирологических версий.

Тем не менее, публикации оставшихся документов ждали с нетерпением.

Как заметил на следующее утро в разговоре с Fox News профессор Ларри Сабато, один из самых востребованных прессой американских политологов, на изучение такого количества материала уйдут многие месяцы.

Журналист Джеральд Познер, автор одной из лучших книг об убийстве Кеннеди, раздраженно сетовал в беседе с Си-эн-эн на принятое в последний момент решение Дональда Трампа отложить на полгода обнародование части документов. На задержке настояли спецслужбы, которым Познер явно не доверяет. Он уверен, что силовики уговорили Трампа утаить самые впечатляющие материалы.

Но ненадолго: к весне свет увидит большинство из них.

Среди пока не рассекреченных материалов, на которые особенно рассчитывали исследователи, называют 338-страничное досье Уолтера Мура - он заведовал в 1963 году отделением ЦРУ в Далласе, и 18-страничное досье даласского бизнесмена Гордона Маклендона, который беседовал с Джеком Руби незадолго до того, как тот застрелил Ли Харви Освальда.

Один из обнародованных документов об убийстве Кеннеди

Фото: NATIONAL ARCHIVES HANDOUT

Как пишет Washington Post, архив пока попридержал также досье на особенно одиозных противников Фиделя Кастро из числа кубинских эмигрантов, таких как Луис Посада и Орландо Бош, впоследствии обвиненных во взрыве в 1976 кубинского авиалайнера, который унес жизни 73 человек.

Разочарованы также историки, ждавшие полного набора документов о визите Освальда в Мехико за семь недель до убийства Кеннеди. Он провел в мексиканской столице шесть дней и встречался с сотрудниками кубинской разведки и местной резидентуры КГБ - в частности, с Валерием Костиковым, который, по словам американских спецслужб, якобы курировал покушения во всем Западном полушарии.

Рассекречен меморандум легендарного директора ФБР Герберта Гувера, в котором приводятся слова некоего источника в СССР о том, что там были потрясены гибелью Кеннеди и били в церковные колокола.

"Согласно нашему источнику, - говорилось в меморандуме, - деятели КПСС считали, что это было делом рук хорошо организованного заговора "ультраправых" в США с целью совершения переворота".

Несмотря на эти пробелы, пресса сразу обнаружила ряд колоритных документов, таких как прейскурант вознаграждений, которые кубинские эмигранты были готовы заплатить за убийство вождей революции. За ликвидацию Кастро они согласились раскошелиться на 100 тысяч долларов, а его брата Рауля и Че Гевары - по 20 тысяч.

Администрация Кеннеди, со своей стороны, предлагала создать систему вознаграждений за убийство коммунистов кубинцами. Жизнь самого Кастро оценивалась ею в шутовские 2 цента. Максимальная награда достигала одного миллиона долларов.

Предполагалось разбросать над Кубой с самолетов листовки с обещанием этих призов. Награду за Кастро предлагалось сбросить последней. План не осуществился, и Кастро прожил еще почти полвека.

Рассекреченный сейчас проект доклада комитета палаты представителей по покушениям содержит заключение о том, что кубинские спецслужбы вряд ли заказали убийство Кеннеди. Как говорится в этом документе, "комитет не считает, что Кастро пошел бы на убийство Кеннеди, поскольку, если бы оно вскрылось, это дало бы США предлог для того, чтобы уничтожить Кубу".

С 1964 года, когда следственная комиссия Уоррена, названная по имени председателя верховного суда США, официально заключила, что 35-го президента США убил Освальд без сообщников, большинство американцев считало этот вывод сомнительным. Два года назад опрос Института Гэллапа показал, что 61% американцев верит в конспирологические теории этого преступления.

Больше всего масла в огонь конспирологии подлил фильм Оливера Стоуна "Джон Фицджеральд Кеннеди. Выстрелы в Далласе", вышедший в 1991 году и повествовавший о зловещем заговоре, в котором участвовали американские спецслужбы и военные. В конце картины зрителя многозначительно извещали, что многие из документов расследования будут засекречены аж до 2029 года, который полвека назад казался куда более далеким, чем ныне.

На самом деле, к тому времени не были опубликованы лишь 2% документов комиссии Уоррена. Но начавшиеся после выхода фильма протесты и желание положить конец домыслам побудили конгресс принять в 1992 году закон о том, чтобы через 25 лет были рассекречены все оставшиеся материалы. Это срок истек в четверг.

Архив периодически публиковал дополнительные документы комиссии Уоррена, так что к четвергу из более чем 5 миллионов страниц оставались секретными лишь 18 тысяч.

На днях Washington Post опубликовала статью Ави Селка, который отметил, что за нынешний выброс материалов комиссии Уоррена прежде всего следует благодарить фильм Стоуна.

По мнению многих рецензентов и историков, эта лента, заработавшая сотни миллионов долларов, имеет лишь приблизительное отношение к реальности. Самые сенсационные сцены фильма почти полностью выдуманы, отмечает автор статьи, и оговаривается, что Стоун и не претендовал на неукоснительное следование действительности.

Некоторые документы будут рассекречены Национальным архивом в 2018 году

Фото: Getty Images

Известный автор журналистских исследований Эдвард Джей Эпштейн писал после выхода картины, что за первоначальными документальными кадрами в ней чередуются реальность и фабрикация. В центре фильма - процесс Клэя Шоу, бизнесмена из Нового Орлеана, которого местный прокурор Джим Гаррисон обвинял в сговоре с Освальдом и ЦРУ.

New York Times писала в некрологе после смерти Гаррисона, что присяжные полностью оправдали подсудимого, а главная газета Нового Орлеана назвала 34-дневный процесс "пятном на судебной системе города".

В фильме же суд изображался как героическая попытка правдолюбца Гаррисона, которого играл Кевин Костнер, докопаться до истины, скрываемой властями.

Имя прокурора Нового Орлеана, у которого армейские психологи диагностировали в начале 1950-х годов тяжелый психоневроз, впервые прогремело в 1967 году, когда он заявил, что Освальд "не сделал ни выстрела". По словам Гаррисона, Кеннеди стал жертвой сговора между ЦРУ и кубинскими антикоммунистами, стремившимися сорвать разрядку с СССР и Кубой и предотвратить уход американцев из Вьетнама.