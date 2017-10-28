ЧМ по футболу в России не состоится? 11 28.10.2017, 11:26

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Владимир Путин

Президент РФ очень боится, что у России отнимут право на проведение финальной части чемпионата мира по футболу-2018.

Владимир Путин накануне финальной части чемпионата мира по футболу, которая должна пройти в РФ, будет освобождать политзаключенных, потому что очень боится бойкота. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал журналист Дмитрий Гордон.

"Путин очень чувствителен к большим спортивным соревнованиям, проводящимся на территории России. Давайте вспомним Олимпийские игры в Сочи. Кого он освободил перед этой Олимпиадой? [Бывшего президента нефтегазовой компании ЮКОС, бизнесмена] Михаила Борисовича Ходорковского! Хотя это казалось невозможным", – сказал Гордон.

Он рассказал, что все российские оппозиционные политики в разговоре с ним высказывали мнение, что пока Путин – президент, Ходорковский будет оставаться за решеткой.

"Ни один из лидеров российской оппозиции – от Бориса Немцова до Михаила Касьянова – не верил, что это когда-нибудь произойдет. Они говорили: Ходорковский – личный враг, и будет сидеть столько, сколько будет править Путин. И вдруг какой ход перед Олимпиадой в Сочи! По просьбе бывшего министра иностранных дел Германии [Ганса-Дитриха Геншера] – так это было оформлено – его берут и отпускают", – напомнил журналист.

По мнению Гордона, перед чемпионатом мира по футболу Путин "может пойти на освобождение всех удерживаемых украинцев".

"Впереди у РФ что? Чемпионат мира по футболу. Я несколько дней назад поспорил с одним моим близким другом на $200. Я уверен: чемпионат мира в РФ не состоится, он считает, что состоится. Я думаю, что в преддверии турнира Путин будет освобождать людей. Он будет показывать миру свою добрую волю. Более того, ему захочется, чтобы лидеры западных стран приехали, ему очень хочется быть рукопожатным", – сказал журналист.

Финальная часть чемпионата мира по футболу должна пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Украина еще в 2015 году предлагала отобрать турнир у России из-за военной агрессии, однако эта инициатива не нашла поддержки. В 2016 году в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к Международной футбольной федерации (ФИФА) с просьбой об исключении Российского футбольного союза из ФИФА, а также об отмене ЧМ в России, но этот вопрос в зале так и не рассмотрели.

В апреле 2017 года американский сенатор Ричард Блюменталь предложил отобрать турнир у России из-за химической атаки в сирийской провинции Идлиб, в августе группа американских сенаторов написала письмо ФИФА с призывом лишить Россию права на ЧМ в связи с сообщениями об эксплуатации в РФ рабочих из КНДР.

В ФИФА на призывы провести финальную часть ЧМ в другой стране отвечали, что футбол не способен решить политические проблемы.