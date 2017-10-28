История человека, который не ныл 1 28.10.2017, 12:01

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Бывший мастер с завода рассказал о работе, поисках и желании учиться.

Василию 33 года. Из них 12 он проработал на одном из заводов Минска. Говорит, место было хорошее, дорос до мастера, в подчинении было почти полсотни человек. Но в самый разгар очередного кризиса завод стал работать с перебоями. И мужчина понял: нужно что-то менять. О том, как получилось найти работу в сложное время и что ему помогло, минчанин рассказал Onliner.by.

В 2002 году Василий окончил Минский государственный энергетический колледж. Сначала распределился в котельную спортивного комплекса «Стайки». А спустя пару месяцев устроился на завод слесарем КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика. — Прим. Onliner.by).

Утро начиналось с мысли: «А придет ли сегодня бригада на работу?»

— Работа руками меня полностью устраивала: график два через два, но это можно пережить. Желания чего-то менять не было, — объясняет он. — Так прошло 8 лет. Потом понял, что нужно двигаться дальше, и поступил на энергофак БНТУ. Учился, конечно, заочно. Был на втором курсе, и как раз на одном из участков увольняется мастер. Я тогда подумал: а может, попробовать и поруководить людьми?

И тут Василию предлагают должность мастера. Он стал «немного инженерно-техническим работником» с 14-ю работниками в подчинении.

— Коллектив в меру пьющий (завод все-таки), старые сети, которые тихонько гнили, но оперативно менялись, особых проблем не доставляли, — объясняет он. — Пришел 2014-й, а конкретно март, началась оптимизация штата. Руководство решило, что мастер на другом участке не нужен и можно его тихой сапой объединить с моим. Вот тут-то и началась тихая «жесть», от которой хотелось выть на пейзаж за окном.

— Немножко отступлюсь и расскажу о специфике работы мастером. Поначалу я отвечал за наружные сети завода по поставке в цеха пара и возврату конденсата, за горячее водоснабжение и за некоторые холодильные установки на фреоне. Магистрали по эстакадам почти все на виду (кроме конденсата), и утечки латать нетрудно.

Но в марте на меня навешивают участок, который отвечает за холодное водоснабжение и канализацию, техническую воду и техническую канализацию, ну и маленький довесочек в виде станции регенерации масел и кислородной станции. Фактически на плечи ложится ответственность за все инженерные сети завода. А в печень ударяет коллектив в количестве 45 человек. Каждое утро у меня начиналось с мысли: «Придет сегодня бригада на работу или же нужно будет самому нырять в колодцы?»

«Уволиться раньше окончания контракта по соглашению сторон мне не дали»

Так мужчина проработал до лета 2014 года. Постепенно завод перешел на четырехдневку. Зарплаты резко упали. Василий понял, ловить нечего, и стал искать работу. На дворе очередной кризис, проблемы с трудоустройством и большой риск остаться ни с чем.

— Я знал, что найти место будет не так-то и просто, — говорит мужчина. — К примеру, есть у меня знакомый, который на тот момент занимался монтажом вышек сотовой связи. Поскольку сеть уже построена, то работа шла только по обслуживанию. Так вот в его сфере тогда был спад конкретный. Зарплаты упали резко и сильно. Даже сейчас не выросли. Поэтому он до сих пор ездит в Россию и еще куда-то на заработки. Понятно, что ситуация была тревожная. Но и на заводе я оставаться не хотел. Поговорил с матерью, с женой. Они поддержали мое решение.

Мужчина просматривал все сайты с вакансиями, мониторил и мониторил. В итоге отыскалась должность инженера-энергетика в одном из столичных торговых центров. Он отправил резюме, прошел собеседование и получил место.

— Но на заводе уволиться раньше окончания контракта мне просто-напросто не дали. Мол, ничего не знаем, по соглашению сторон не уйдешь. Конечно, ситуация была сложной, — вспоминает он. — Контракт заканчивался в октябре. Но, к счастью, меня согласились подождать несколько месяцев в торговом центре.

Василий объясняет причину такой лояльности нового работодателя. Дело в том, что на ТЭЦ торгового центра требовался не просто инженер, а специалист с дополнительными навыками слесаря-газовщика. Все это у мужчины уже было. За 12 лет работы на заводе он успел получить еще несколько специальностей и корок. Должность мастера как раз и позволила это сделать.

На момент собеседования по новому месту работы Василий имел 3-ю группу по электробезопасности, удостоверения «ответственного за сосуды, работающие под давлением», «на право работы в газовом хозяйстве РБ», «о проверке знаний в области промышленной безопасности и безопасности перевозки грузов», «о проверке знаний ПТЭ и ПТБ при использовании теплоиспользующих установок и тепловых сетей».

А также специальности слесаря-газовщика, электромонтера 3-го разряда, слесаря-сантехника 3-го разряда, слесаря-вентиляционщика 2-го разряда и слесаря КИПиА 6-го разряда. И кроме этого, мужчина преподавал на курсах повышения квалификации у слесарей-сантехников.

«Я увидел, что мое образование котируется на рынке, и стал чувствовать себя увереннее»

— Вы знаете, промониторив вакансии, я понимал, что с таким багажом я работу себе точно найду, — говорит мужчина. — У меня есть и техникум, и высшее образование, и опыт, и дополнительные курсы и корочки. Я увидел, что мое образование котируется на рынке, и стал чувствовать себя увереннее. И если бы не устроился инженером-энергетиком, то в смежной области точно что-то нашлось бы. По тем же специальностям, связанным с водой, канализацией, электрикой.

С того времени и до сих пор Василий работает инженером на ТЭЦ. Обязанности у него — не совсем из разряда «белых воротничков», многое приходится делать руками. Но работа ему нравится. Особенно выросшая в 1,5 раза зарплата. По его словам, на заводе использовали тарифную сетку, выше указанных в ней сумм прыгнуть не удавалось. Про нынешнюю ситуацию на рынке труда мужчина отзывается довольно категорично.

— На рынке труда с работой ситуация у нас вот какая. Люди просто-напросто зажрались и привыкли ныть и не напрягаться, — считает он. — Есть у меня один знакомый, занимается производством металлоконструкций — козырьки, навесы, кровли. Он готов платить своим сотрудникам хорошие деньги. Но их нужно зарабатывать.

Если человек после двух недель работы получил зарплату и пропал на следующие две, потому что у него запой или какая другая причина, то как с ним можно работать? А если человек готов работать и выкладываться, то, естественно, он будет зарабатывать нормальные средства к существованию.

На давно избитый вопрос, почему у нас такие низкие зарплаты и такие высокие цены, Василий снова отвечает просто: раздуты штаты. Мол, слишком много работников, как среди управленческого персонала, так и среди рабочих.

— Была история, когда я работал на заводе, приехал премьер-министр, было совещание ИТРов. И каким-то боком пригласили меня, — рассказывает он. — Премьер-министр говорит, что у нас нет производства радиаторов для техники, мол, давайте делать. Пришел директор тракторного, говорит, выделим цех. По расчетам все хорошо: прибыль есть, все складывается. А в штатном расписании по одному конструктору и технологу, зато 8 бухгалтеров.

На производстве, которое, по сути, не начало работать — уже 8 бухгалтеров. С самими рабочими аналогичная ситуация. Например, работает 8 слесарей, хотя вполне могли справиться и пятеро.

«Даже «аксакалам» не стоит бояться переучиваться»

Василий говорит, что его работа пока полностью устраивает. Вместе с подработками и зарплатой жены (она работает в сфере образования) общий доход семьи с ребенком в месяц выходит около 1500 рублей.

— Это те деньги, на которые можно прожить втроем, не сильно шикуя, но достойно, — говорит он. — Знаете, этого всего не было бы, если бы я не получал новые знания. Поэтому молодым специалистам, которые только-только ищут работу, хочется посоветовать не гоняться за баснословной зарплатой.

Ведь придя из университета или колледжа, ты получил только 10% от своих знаний. Хорошо это или плохо — второй вопрос. У нас, к сожалению, это так. Поэтому на первом и даже втором месте работы приходится добирать остальные 90%.

Да, вначале будут платить мало, но полученный опыт — бесценен. Поэтому лучше потратить это время на улучшение себя как специалиста.

Аналогичная ситуация и с «аксакалами». Им тоже важно не бояться переучиваться. Если слесарь-станочник пятого разряда, не бойся, пойди попробуй поработать маляром, смени кардинально специальность. Сейчас возможностей хватает. Есть куча курсов продолжительностью до полугода. Пожалуйста, можно идти и учиться.

Ну и конечно, самое главное — это верить, во что и как — это пускай каждый решает для себя сам.