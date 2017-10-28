«Велосипедистам здесь не место» 1 28.10.2017, 12:18

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В Беларуси планируют изменить правила автомобильных перевозок.

Всего несколько дней осталось до окончания общественного обсуждения проекта постановления Совмина, который вносит изменения в Правила автомобильных перевозок пассажиров.

Среди прочего в проекте содержится неприятная новость для велолюбителей: законодатели планируют запретить им перевозить свой двухколесный транспорт в багаже или ручной клади, пишет greenbelarus.info.

Велосипед приравняли к багажу, который содержит взрывоопасные, отравляющие и наркотические средства, огнестрельному оружию, а также зловонному грузу.

Исключение законодатели предлагают сделать лишь для детских велосипедов. Остальные «могут причинить вред пассажирам, водителю, кондуктору или вызвать повреждение или загрязнение транспортного средства, багажа и (или) ручной клади».

Общественное обсуждение новых правил планируется завершить 29 октября.