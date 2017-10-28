закрыть
28 октября 2017, суббота, 12:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Велосипедистам здесь не место»

1
  • 28.10.2017, 12:18
  • 1,248

В Беларуси планируют изменить правила автомобильных перевозок.

Всего несколько дней осталось до окончания общественного обсуждения проекта постановления Совмина, который вносит изменения в Правила автомобильных перевозок пассажиров.

Среди прочего в проекте содержится неприятная новость для велолюбителей: законодатели планируют запретить им перевозить свой двухколесный транспорт в багаже или ручной клади, пишет greenbelarus.info.

Велосипед приравняли к багажу, который содержит взрывоопасные, отравляющие и наркотические средства, огнестрельному оружию, а также зловонному грузу.

Исключение законодатели предлагают сделать лишь для детских велосипедов. Остальные «могут причинить вред пассажирам, водителю, кондуктору или вызвать повреждение или загрязнение транспортного средства, багажа и (или) ручной клади».

Общественное обсуждение новых правил планируется завершить 29 октября.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии