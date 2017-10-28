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Барак Обама станет присяжным в суде

  • 28.10.2017, 12:20
Барак Обама

Бывшего президента США Барака Обаму позвали выступить в роли присяжного в суде в округе Кук, штат Иллинойс.

По данным Chicago Tribune, экс-президент предложение принял.

«Он дал мне ясно понять через своего представителя, что готов выполнить свой гражданский долг», — сказал главный судья округа Тим Эванс.

Тем не менее судья отказался назвать место и дату проведения заседания, на котором выступит Обама. При этом Эванс заверил, что для бывшего президента будут обеспечены необходимые условия безопасности.

Ранее Обама раскритиковал текущую ситуацию в американской политике, впервые за долгое время выступив на политическом мероприятии.


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