Барак Обама станет присяжным в суде 28.10.2017, 12:20

Барак Обама

Бывшего президента США Барака Обаму позвали выступить в роли присяжного в суде в округе Кук, штат Иллинойс.

По данным Chicago Tribune, экс-президент предложение принял.

«Он дал мне ясно понять через своего представителя, что готов выполнить свой гражданский долг», — сказал главный судья округа Тим Эванс.

Тем не менее судья отказался назвать место и дату проведения заседания, на котором выступит Обама. При этом Эванс заверил, что для бывшего президента будут обеспечены необходимые условия безопасности.

Ранее Обама раскритиковал текущую ситуацию в американской политике, впервые за долгое время выступив на политическом мероприятии.