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«Надо знать методы КГБ»

  • 28.10.2017, 12:29
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Почему в Литве решили открыть отчеты сотрудников КГБ?

Литовский Центр исследования геноцида и сопротивления начал публикацию отчетов сотрудников советской спецслужбы. Почему важно предать огласке рапорты сотрудников Комитета государственной безопасности сайту Charter97.org рассказал Лауринас Кащюнас, политолог и член Сейма от консервативной партии Литвы.

- Насколько нужной и востребованной, по вашему мнению, является публикация рапортов и сообщений сотрудников КГБ за советский период?

- Лично я очень позитивно отношусь к тому, что Центр исследования геноцида и сопротивления приступил к огласке подобных документов. Прежде всего это восстановление исторической справедливости, разоблачение всяческих мифов, которые наросли вокруг деятельности КГБ в Литве. Благодаря публикации можно ознакомится с тем, что интересовало сотрудников КГБ, какие методы использовались для сбора информации.

- Вы рассказали о позитивных эффектах огласки, но может быть существуют и негативные?

- Нужно понимать, что публикуются рапорты, без настоящих имен и фамилий агентов. В рапортах и донесениях вместо имен красуются псевдонимы агентов, под которыми они действовали в КГБ. Поэтому страхи о том, что кто-то может пострадать, остаются только страхами. Станут явными только методы, схемы советской госбезопасности, но не имена и фамилии тех, кто работал на КГБ.

- Но скорее всего, какое-то количество экс-агентов, хотя уже и пенсионного возраста, должны беспокоиться?

- Центр исследования геноцида жителей и сопротивления начал публикация документов с рапортами агентов, насколько мне известно, пока за начало 1980-ых годов. Эти люди или уже умерли, или в преклонном возрасте, но я еще раз повторюсь, что станут явными только их оперативные псевдонимы, а не имена.


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