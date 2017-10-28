Задержаны два топ-менеджера «ДорОрса» 28.10.2017, 12:41

ОАО «ДорОрс» контролирует прктически всю торговлю и общепит в районе Минского железнодорожного вокзала.

В среду, 25 октября, силовики задержали двух руководителей ОАО «ДорОрс», крупного ведомственного ритейлера и производителя цветов. Эту информацию tut.by сообщили два источника и подтвердила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Директор и главный инженер задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления по материалам ГУБОПиК МВД. УСК по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Столичные следователи разбираются в ситуации», — сообщила Гончарова.

Задержаны генеральный директор ОАО «ДорОрс» Александр Козлов и главный инженер Алексей Крупкевич.

ОАО «ДорОрс» контролирует прктически всю торговлю и общепит в районе Минского железнодорожного вокзала, крупный оператор цветочного рынка