Пять продуктов, которые помогут пережить зиму без простуд
- 28.10.2017, 12:46
Правильный рацион поможет укрепить иммунную систему.
Специалисты обращают внимание на пять особенно полезных в этот период продуктов, пишет toneto.net.
Яблоки
Они содержат много витамина С, который необходим для крепкого иммунитета, а также железа, улучшающего состав крови.
Капуста
Этот овощ также может похвастаться большим содержанием витамина С. Кроме того, капуста улучшает пищеварение и помогает избавиться от лишних килограммов. Особенно полезна в холодную пору квашенная капуста.
Ягоды облепихи
Они не только богаты витаминами, но и обладают противовоспалительными свойствами. Чай с облепихой полезен как при лечении простуды, так и для ее профилактики.
Тыква
Оранжевый овощ содержит много витаминов и минералов. Он благоприятно воздействует на пищеварение и иммунную систему.
Грибы
Они содержат большое количество белка и калия, которые полезны для работы сердечной мышцы. Грибы могут стать отличной заменой жирного мяса.