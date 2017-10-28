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Пять продуктов, которые помогут пережить зиму без простуд

  • 28.10.2017, 12:46

Правильный рацион поможет укрепить иммунную систему.

Специалисты обращают внимание на пять особенно полезных в этот период продуктов, пишет toneto.net.

Яблоки

Они содержат много витамина С, который необходим для крепкого иммунитета, а также железа, улучшающего состав крови. 

Капуста

Этот овощ также может похвастаться большим содержанием витамина С. Кроме того, капуста улучшает пищеварение и помогает избавиться от лишних килограммов. Особенно полезна в холодную пору квашенная капуста.

Ягоды облепихи

Они не только богаты витаминами, но и обладают противовоспалительными свойствами. Чай с облепихой полезен как при лечении простуды, так и для ее профилактики.

Тыква

Оранжевый овощ содержит много витаминов и минералов. Он благоприятно воздействует на пищеварение и иммунную систему.

Грибы

Они содержат большое количество белка и калия, которые полезны для работы сердечной мышцы. Грибы могут стать отличной заменой жирного мяса.


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