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Сотрудники Facebook и Google выступят в Сенате США по «российскому делу»

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  • 28.10.2017, 13:03

Слушания будут посвящены проблеме российской пропаганды и экстремистских материалов.

Сенатор от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн разослала письма компаниям и лицам, имеющим отношение к расследованию возможного вмешательства Москвы в выборы президента США.

Представители компаний Facebook Inc., Twitter Inc. и Google Inc. 31 октября дадут показания в юридическом комитете Сената Конгресса США по делу о возможном вмешательстве России в выборы американского президента. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в сенатском подкомитете по борьбе с преступностью и терроризмом, передает Немецкая волна.

Слушания будут посвящены проблеме "российской пропаганды и экстремистских материалов" в соцсетях, пояснили законодатели.

Письма юристу Трампа и в Белый дом

Ранее американский сенатор от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн разослала письма компаниям и лицам, имеющим отношение к расследованию, и пригласила их выступить на Капитолийском холме.

Соответствующие послания были, в частности, направлены в Белый дом, юристу Дональда Трампа - Майклу Коэну и частной британской компании Cambridge Analytica, которая использует технологии глубинного анализа данных и привлекалась командой республиканца во время избирательной компании в США.

В субботу, 14 октября, Twitter передала комитету Сената по разведке пользовательские имена, связанные с 201 учетной записью в сети микроблогов. Компания активизировала свои усилия по предоставлению информации после того, как была раскритикована за недостаточно серьезное отношение к расследованиям, проводимым в Конгрессе в отношении РФ.


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