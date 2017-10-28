Белорусы проводят флешмоб #ночьпоэтов 3 28.10.2017, 13:10

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Накануне 80-й годовщины «черной ночи», когда были расстреляны более 100 деятелей белорусской элиты, в соцсетях начался флеш-моб.

Его участники читают стихи убитых в ночь с 29 на 30 октября 1937 года и ставят хэштегом # ночьпоэтов, #убитвссср, #Куропаты2017.

К акции присоединились лидер «Молодого Фронта» Дмитрий Дашкевич, который прочитал стихотворение Михася Чарота «Присяга».

Активист «Молодого Фронта» Сергей Пальчевский прочитал балладу Виктора Шнипа, посвященную Михасю Зарецкому.

Правозащитник Сергей Сыс прочитал стихотворение Михася Чарота «На кладбище».

Активистка Молодежи БНФ Анастасия Гусева прочитала стихотворение «Клятва» Михася Чарота.