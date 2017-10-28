25 лет назад сборная Беларуси провела первый официальный матч в своей истории 28.10.2017, 13:17

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28 октября 1992 года в Минске на стадионе «Динамо» состоялся товарищеский матч со сборной Украины.

25 лет назад сборная Беларуси провела первый официальный матч в своей истории.

В Минске на стадионе «Динамо» состоялся товарищеский матч со сборной Украины, который завершился со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Сергей Гоцманов, пишет Трибуна.

Состав сборной Беларуси выглядел следующим образом: Шанталосов, Лесун, Тайков, Орловский, Зыгмантович, Алейников, Герасимец (Кукар, 76), Деменковец (Белькевич, 46), Метлицкий, Антонович (Гоцманов, 46), Величко. Запасные: Вехтев, Тумилович, Сычик, Шуканов, Гуренко.

Отметим, что перед этим национальная команда Беларуси сыграла с Литвой, но встреча не имела статуса официальной.