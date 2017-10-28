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В России включили в список санкционных продуктов живых свиней

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  • 28.10.2017, 13:29
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Кабинет министров РФ расширил перечень сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу.

В черный список на этот раз попали живые свиньи, а также свежие, охлажденные и замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте правительства.

В перечень государств, из которых запрещен импорт сельхозпродукции, входят США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Согласно постановлению кабмина N1292 от 25 октября, список запрещенной продукции пополнили живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных); свежие, охлажденные и замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции).

Кроме того, отныне в РФ запрещено ввозить не вытопленный или не извлеченный другим способом, свежий, охлажденный, замороженный, соленый, в рассоле, сушеный или копченый свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, а также свиной жир (включая лярд) и жир домашней птицы.

Помимо этого, по решению Минсельхоза до конца следующего года из вышеперечисленных стран в РФ запрещены поставки жира крупного рогатого скота, овец или коз; неэмульгированных или несмешанных или не приготовленных каким-либо другим способом лярд-стеарина, лярд-ойля, олеостеарина, олео-ойля и животного масла.

При этом в правительстве заверили, что введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России.

Вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил, почему было принято решение о расширении российских ответных мер на санкции. "Мы таким образом закрываем те "серые" каналы поставок, которые использовались для, фактически, поставок одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям", - пояснил он.


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