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Карпенко предложил открыть в обычных школах гимназические классы

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  • 28.10.2017, 13:37
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Игорь Карпенко

Министр образования прокомментировал предстоящие нововведения.

В Беларуси планируют открывать гимназические классы в обычных школах. Об этом сообщил БелТА министр образования Игорь Карпенко. По его словам, эти классы будут набирать по соответствующим направлениям деятельности, чтобы ориентировать школьников на будущую профессию.

Речь идет о 10 и 11 классах. В этом случае появится дополнительная возможность получать гимназические образование у школьников, которые хотели бы продолжить обучение на повышенном уровне после 9 класса в своей общеобразовательной школе.

Гимназии как вид учреждения образования сохранятся. Как и обычные школы, они будут реализовывать программу начального и базового образования, а дальше изучение предметов будет вестись на повышенном уровне (10 и 11 классы).

Соответственно, вступительные экзамены в 5 классы гимназий отменят. Отбор в гимназии будет осуществляться по итогам аттестации за курс базовой школы. 

Чтобы реализовать такие планы, придется внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты. Министр Карпенко считает, что это очень близкая перспектива и уже в следующем году можно будет обойтись без вступительных экзаменов в 5 класс.

Нововведения вызвали критику педагогов.


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