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Белорусский «экспортный проект» с участием миллиардера Хотина не выгорел

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  • 28.10.2017, 13:54
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Алексей Хотин

У российского миллиардера начались проблемы в бизнесе.

Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) не нашла общего языка с российским миллиардером, уроженцем Беларуси Алексеем Хотиным по созданию действующей выставки-ярмарки «Беларусь предлагает» на базе московского торгово-скаладском комплекса «Аврора». Данную информацию tut.by подтвердил сопредседатель РКП Владимир Карягин.

«Мы уже полгода проект не рекламируем, — сказал Карягин. — [Хотин] не выполнял взятые обязательства, прописанные в нашем соглашении». По его словам, была договоренность не просто предоставить белорусскому бизнесу в аренду места в комплексе «Аврора», а создать на его базе постоянно действующую оптово-розничную выставку-ярмарку «Беларусь предлагает». «Этого сделано не было. Были и другие разногласия», — сказал Карягин.

Ранее глава РКП говорил, что «серьезный, образованный бизнесмен» Алексей Хотин «хочет помочь продвижению белорусских товаров». Сейчас у Карягина иное мнение.

Собеседник, знакомый с ходом реализации проекта, считает, что «это был просто патриотический пиар-проект Владимира Николаевича [Карягина]», который «никак не укладывался в прагматичный ум Хотина», желавшего «просто заполнить площади в «Авроре».

По словам Карягина, их отношения прервались еще до того, как у самого Алексея Хотина начались проблемы в бизнесе.

Банк России 28 июля отозвал лицензию у банка «Югра», который находился под контролем Хотина. «Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка. При этом надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений. В 2017 г. Банк России шесть раз информировал Генеральную прокуратуру РФ о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций», — говорилось в сообщении пресс-службы регулятора. Собственник «Югры» было заручился поддержкой Генпрокуратуры России, но решение Центробанка РФ осталось в силе.

В 2017 году «Форбс» оценивал состояние Алексея Хотина в 950 млн долларов и отводил 110 место в списке 200 богатейших бизнесменов России.

Отец и сын Хотины считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, им также приписывали ряд нефтяных активов. Однако в последнее время появляется информация, что ряд компаний им не принадлежит, а записаны, как выяснили российский журналисты, на знакомых или бывших менеджеров Алексея Хотина.


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