Поляки со всего мира соберутся в Варшаве 28.10.2017, 14:29

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3 ноября в Варшаве состоится первый Всемирный конгресс поляков.

3 ноября в Варшаве в Королевском замке откроется первый Всемирный конгресс поляков. Председатель Всемирного конгресса поляков Стефан Хамбура сообщил, что форум будет проходить под девизом: «Стратегия для поляков над разделами», передает «Польское радио».

«Мы обращаемся и призываем к сотрудничеству всех поляков в Польше и за рубежом. Я не устану повторять: мы должны объединить силы почти 60 миллионов поляков. Этот потенциал до сих пор не был использован. Думаю, что пришло время, чтобы это сделать. Думаю, что Всемирный конгресс поляков может очень многое дать и поляком в Польше и в мире», - сказал Стефан Хамбура.

По словам вице-председателя конгресса Крыстыны Кшекотовской, на встрече поляков в Варшаве будут обсуждаться самые разные темы, касающиеся поляков в стране и за границей, а также их сотрудничества: «С одной стороны, мы бы хотели общие темы, то есть, как сотрудничество поляков в стране и за рубежом может служить развитию экономики, науки и культуры. С другой стороны, поскольку поляков, проживающих за границей, часто притесняют, а когда они возвращаются на родину их дискриминация становится еще больше, поэтому мы должны сделать всё, чтобы создать условия для возвращения поляков в Польшу, потому что это огромный капитал».

Об участии во Всемирном конгресса поляков под почтенным патронатом маршалека Сената Станислава Карчевского заявили представители польской диаспоры из Германии, Канады, США, Франции, Украины и Беларуси. Инициатором форума является Объединение «Всемирный конгресс поляков».