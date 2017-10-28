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Каролин Возняцки стала первой финалисткой итогового турнира WTA

  • 28.10.2017, 14:43
Каролин Возняцки

Турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) проходит в Сингапуре.

Датская теннисистка Каролин Возняцки стала первой финалисткой итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре, сообщает БелТА.

Сегодня в первом полуфинальном поединке Возняцки, занимающая пока 6-е место в мировом рейтинге, переиграла третью ракетку планеты чешку Кароину Плишкову - 7:6 (11:9), 6:3.

Для Каролин Возняцки это третий выход в финал итогового турнира WTA. Два предыдущих были неудачными - в 2010 году она уступила бельгийке Ким Клейстерс, а в 2012-м российской теннисистке Надежде Петровой.


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