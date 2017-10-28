Каролин Возняцки стала первой финалисткой итогового турнира WTA
- 28.10.2017, 14:43
Турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) проходит в Сингапуре.
Датская теннисистка Каролин Возняцки стала первой финалисткой итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре, сообщает БелТА.
Сегодня в первом полуфинальном поединке Возняцки, занимающая пока 6-е место в мировом рейтинге, переиграла третью ракетку планеты чешку Кароину Плишкову - 7:6 (11:9), 6:3.
Для Каролин Возняцки это третий выход в финал итогового турнира WTA. Два предыдущих были неудачными - в 2010 году она уступила бельгийке Ким Клейстерс, а в 2012-м российской теннисистке Надежде Петровой.