Очередной провал Кремля 2 Алексей Мельников, kasparov.ru

28.10.2017, 14:56

4,684

От России шарахаются, как от чумы.

В малом отражается большое.

Президент Казахстана подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

Было бы это возможно при ином положении дел в России? Если бы наша страна стремилась не к реваншу (проблема Крыма), не искала хорошего в советском прошлом, не двинулась в объятия к клерикалам, а строила бы иную – современную, открытую страну?

Думаю, что такого вопроса не возникло. Потому что, когда страна привлекательна, то, что она делает – вызывает интерес, нет смысла от неё отдаляться. Наоборот, появляется желание воспринимать то, что она сделала, учиться.

У нас же – иное. Наша страна не смогла за годы новой России создать привлекательную для своих соседей модель развития.

Ни в политическом, ни в экономическом, ни, самое главное – в человеческом смысле.

Получилось что-то чудовищное – от чего бегут, как Украина. Когда же, не имея аргументов, за это бегство российское начальство наказывает войной, то возникает желание уйти дальше. Не только у Украины.

Да, Казахстан – авторитарная страна.

Сложная. Неясно, как сложится её будущее. Но при этом, не смотрит её элита на Россию, как на пример, не считает её модель – перспективой. Смотрят они на западные страны – на современный мир. Там – источник новых технологий, социальной динамики, там – лидерство.

В 1928 году, в Турции, Мустафа Кемаль Ататюрк, имея в виду модернизацию Турции, среди прочих реформ, провозгласил перевод турецкого алфавита с арабской графики на латинскую.

История повторяется с Казахстаном? Так это или нет, – покажет будущее.

Но для нас в России, для граждан нашей страны, в любом случае, решение Президента Казахстана – ещё один важный урок на будущее, ещё одно свидетельство провала нашей страны.

Смысл этого урока в том, что нужно строить современную страну. Нужно создавать удобную для граждан модель свободной страны.

Пока же от нас шарахаются, как от чумы, у России нет хорошего будущего.

Алексей Мельников, kasparov.ru