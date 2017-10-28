Очередной провал Кремля

Очередной провал Кремля2
- Алексей Мельников, kasparov.ru
- 28.10.2017, 14:56
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От России шарахаются, как от чумы.
В малом отражается большое.
Президент Казахстана подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.
Было бы это возможно при ином положении дел в России? Если бы наша страна стремилась не к реваншу (проблема Крыма), не искала хорошего в советском прошлом, не двинулась в объятия к клерикалам, а строила бы иную – современную, открытую страну?
Думаю, что такого вопроса не возникло. Потому что, когда страна привлекательна, то, что она делает – вызывает интерес, нет смысла от неё отдаляться. Наоборот, появляется желание воспринимать то, что она сделала, учиться.
У нас же – иное. Наша страна не смогла за годы новой России создать привлекательную для своих соседей модель развития.
Ни в политическом, ни в экономическом, ни, самое главное – в человеческом смысле.
Получилось что-то чудовищное – от чего бегут, как Украина. Когда же, не имея аргументов, за это бегство российское начальство наказывает войной, то возникает желание уйти дальше. Не только у Украины.
Да, Казахстан – авторитарная страна.
Сложная. Неясно, как сложится её будущее. Но при этом, не смотрит её элита на Россию, как на пример, не считает её модель – перспективой. Смотрят они на западные страны – на современный мир. Там – источник новых технологий, социальной динамики, там – лидерство.
В 1928 году, в Турции, Мустафа Кемаль Ататюрк, имея в виду модернизацию Турции, среди прочих реформ, провозгласил перевод турецкого алфавита с арабской графики на латинскую.
История повторяется с Казахстаном? Так это или нет, – покажет будущее.
Но для нас в России, для граждан нашей страны, в любом случае, решение Президента Казахстана – ещё один важный урок на будущее, ещё одно свидетельство провала нашей страны.
Смысл этого урока в том, что нужно строить современную страну. Нужно создавать удобную для граждан модель свободной страны.
Пока же от нас шарахаются, как от чумы, у России нет хорошего будущего.
Алексей Мельников, kasparov.ru