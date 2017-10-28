Во время реконструкции Старого замка в Гродно обнаружили фреску XVI века 1 28.10.2017, 15:04

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Фреску нашли в верхней части оконного проема бывшей королевской каплицы.

В верхней части оконного проема бывшей королевской каплицы в Старом замке рабочие открыли фреску XVI века. Здесь приостановлены разборочные работы. Судьбу художественного послания из далекого прошлого предстоит определить специалистам ОАО «Белреставрация», которые сегодня прибудут из столицы.

– Догадывались, что такое возможно: в 2014 году во время разработки проекта реставрации детально изучалась планировка и была открыта, как оказалось, часть фрески – вот эта полоса, – рассказывает «Гродненской правде» директор историко-археологического музея Юрий Китурко, указывая на поперечную линию едва просматривающегося узора.

Рисунок нанесен на очень хрупкую штукатурку и требует тщательной реставрации. Пока о том, как выглядел рисунок фрески, можно только догадываться: с двух сторон на одном уровне просматриваются оранжевые цветы четырхлепестковых лилий, между ними виднеются трудноразличимые элементы черного и зеленого цветов.

Со времени нашего последнего визита в галерею и другие помещения входной группы здесь многое изменилось. Разборочные работы продолжаются ежедневно, снова и снова обнажая признаки своевременности нынешней реставрации. Помимо многочисленных трещин, открылись несколько сквозных дыр в достраиваемой позже XVI стене.

– В нижних пазухах каплицы нашли немало известняковых плит, которым каплица, судя по всему, была облицована, – говорит Юрий Викторович. – Это тоже своеобразный привет из XVI века, на котором видны следы рельефов внешней отделки стен и порталов.

Во дворе же Старого замка продолжают работать археологи. Благодаря их труду, открыта часть крепостной стены, которую до этого гродненцы могли только представлять.

– На участке стены меньше четырех метров видны следы сразу нескольких ее ремонтов, это ясно по локальной смене материалов, из которых выполнена стена, – говорит и показывает заведующая отделом археологии историко-археологического музея Наталья Кизюкевич.

Работают археологи ровно две недели, и за это время отметка глубины раскопа опустилась больше чем на метр. Если говорить о работе строительной техники, эта величина не такая уж и большая. Вот только техника здесь используется только для вывоза уже отработанного грунта. В основном группа археологов снимает культурный слой строительными мастерками.

На подходе к замку тем временем полностью установлена железная конструкция будущего моста. К середине ноября она будет накрыта деревянным настилом, появятся поручни. Пешеходный мост станет главной дорогой на Замковую гору для посетителей Старого замка, а существующий каменный будет предназначен для строительной техники.