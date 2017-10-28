Исповедь брестской таксистки 6 28.10.2017, 15:14

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Фото: realbrest.by

В последнее время люди в салоне такси все чаще заводят разговоры о трудном экономическом положении.

На самом деле это не такая уж и редкость в Бресте - девушка, и вдруг, водитель такси. Только лишь в штате, где работает наша собеседница, числится больше десяти девушек. А таких компаний по перевозке пассажиров в Бресте, как грибов после дождика в четверг.

Вероника призналась «Реальному Бресту», что работает в такси чуть больше двух лет и подтолкнул ее сесть за баранку тринадцатилетний опыт управления троллейбусом в Минске.

- Вы из Бреста? С навигатором работаете или по памяти?

- Брестская я. Просто одно время жила в Минске, но так сложились обстоятельства, что пришлось вернуться в отчий дом. Бывает, «назовут» такой адрес, что приходится пользоваться навигатором. Город стремительно растет.

- Сколько в данной компании работает людей и какое количество автомобилей?

- Автомобилей 250, на которых трудятся, как правило, два человека по сменам.

- Как Ваш мужчина относится к такому выбору?

- Нормально. Он дальнобойщик.

- Что думаете о культуре вождения брестчан и своих коллег, которые часто попадают в ДТП?

- Если сравнивать с Минском, то я приятно удивлена культурой вождения на дорогах Брестчины. В Бресте водители намного вежливее, чем в Минске. По поводу лихачества своих коллег хочется отметить, что, в основном, это молодые парни, которые хотят как-то презентовать себя за счет транспортного средства и поведения на нем, чтобы привлечь внимание девушек. Этим грешат и молодые парни на папиных машинах.

- В ДТП попадали?

- В Минске один раз немного зацепила «гармошкой» троллейбуса автомобиль, а так, слава Богу, больше ни разу.

- Помните свой первый вызов?

- Это был заказ на улицу Колесника. Когда я покидала Брест в микрорайоне «Вулька» было всего лишь три улицы. Поэтому, спускаясь с моста, помню, что как-то потерялась на своем первом вызове, но помог навигатор.

- Пробивали колеса, ломалась ли машина? Понимаете, как устроен автомобиль или просто жмете в педаль?

- Колеса пробивала, меняла сама. Знаю сколько масла долить и где уровень антифриза проверить. Могу по шуму определить, что подшипник гудит, сайлентблок надо менять или стоечку. Остальным ремонтом и диагностикой занимается компания.

- Кто-нибудь оставляет «на чай» и его самый большой размер денежного вознаграждения?

- Достаточно часто оставляют «на чай». Девять из десяти раз точно, хоть пару копеек, но часто. Недавно молодой человек оставил 80 рублей. Попросил поставить со своего телефона любимую песню, потом еще разок слушал любимую музыкальную композицию. Угостила его сигаретой, и он расщедрился окончательно.

- Где обычно стоите в ожиданиях клиента?

- В Брестской крепости, может быть, постояла бы минут 30 после нашей беседы, но думаю, что вряд ли. Обычно еду в центр, ближе к Советской. Ожидаю на перекрестках, около гостиницы «Интурист», ЦУМа, магазина «На болоте», железнодорожного вокзала.

- Сколько сейчас можно заработать в такси?

- Если работать-работать, то можно заработать 600 рублей. Чаевые спасают, которые могут достигать 300 рублей. Очень плохо - это 350 рублей в месяц.

- Пытаются кинуть? Мол, подожди, сейчас вернусь?

- Конечно, бывает и такое, но из-за 3 или 5 рублей стараешься не переживать.

- Что забывают в салоне?

- Сумки, зонтики, телефоны и ключи. Всё это мы в конце смены сдаем своим сотрудникам, с которыми уже потом и связываются владельцы вещей, чтобы их забрать. Иногда сами оставляют телефон в качестве залога. Ночью все деньги прогуляют и просят, чтобы он постоянно был включен, чтобы на него можно было позвонить и обменять назад на деньги за проезд.

- Самое далекое расстояние, куда Вам приходилось везти клиента?

- Минск, в аэропорт. Бывает, катаюсь с клиентами в Гродно.

- Вам когда-нибудь угрожали, и происходила ли в салоне внештатная ситуация? Не страшно?

- Недавно был такой случай. Заказывал молодой человек такси через казино «Олимп», а когда приехали в деревню стал вытаскивать меня из салона. Я нажала «тревожную кнопку» и диспетчер, который видит нас по GPS, сообщила всем остальным название населенного пункта, которое услышал молодой человек и бросился бежать. Нельзя сказать, что он был пьян, но в глазах был странный неадекватный блеск. Расстегнул свою ширинку. Это сейчас смешно вспоминать, а тогда было страшно. Бывает, начинают пьяные драться в салоне между собой.

- Часто мужчины просят телефон?

- Бывает и такое. Как правило, все они сразу разведены. Переводишь всё в шутку, чтобы уйти от этой темы.

- Чем отличаются пассажиры: мужчина и женщина?

- Женщины больше оставляют чаевых.

- Пытаются предлагать деньги за секс?

- Был один раз. Я предложила повозить его по городу, пока он не найдет себе даму для этих дел. Он отказался и вышел.

- Есть постоянные клиенты, которые хотят видеть именно Вас?

- Да. Катаемся с одними в Гродно. В деревню «Збунин» ездит постоянно мужчина, и по городу есть пару человек.

- О чем разговариваете с клиентами или предпочитаете молчать?

- Ездить в тишине - это не моё. Недавно подвозила хмурую девушку, а в конце поездки она выходила из машины уже с улыбкой.

- Подвозили кого-нибудь бесплатно?

- Буквально на днях женщину, которая не могла в автобус зайти, ей было трудно передвигаться, а ей никто не помог. Ехала по М1, и в поселке «Ленинский» остановилась возле женщины, которая голосовала. Она так каждый день добирается на работу в Брест и обратно. Она отказалась ехать, но я объяснила, что бесплатно, все равно ведь одна еду, а на улице дождь.

- Кем мечтали в детстве стать? Планируете поменять профессию? Может быть, хотите уехать?

- Будучи маленькой, я хотела стать детским врачом, потом патологоанатом, но оказалось, что боюсь крови. Иногда посещают мысли пересесть за руль большой фуры или на общественный транспорт. Хотелось бы вернуться в Минск. Хоть и люблю Брест, но тут не хватает суеты и городских огней большого города.

- Чтобы хотелось посоветовать читателям?

- В последнее время люди в салоне такси всё чаще заводят разговоры о трудном экономическом положении. Спорят на предмет отношений России с Украиной, вспоминают и наше положение дел между соседями. Еще в прошлом году перед рождественскими праздниками я заметила, что брестчане особенно сильно погрустнели в сравнении с прошлыми годами и перестали улыбаться. Хотелось бы пожелать всем материального благополучия, чаще улыбаться и замечать людей, которым небольшое внимание и участие очень сильно может помочь в жизни.