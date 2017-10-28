Ученые: Через сто лет на Земле будут жить великаны 6 28.10.2017, 15:32

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С каждым годом рост среднестатистического поколения становится больше почти на десять сантиметров.

Зарубежные ученые заявили, что через сто лет на Земле будут жить великаны, пишет vladtime.ru.

По мнению ученых, на сегодняшний день человечество продолжает поддаваться эволюции, что сопровождается повышением роста.

С каждым годом рост среднестатистического поколения становится больше почти на десять сантиметров. В результате через сто лет Землю будут населять люди с ростом не менее 220 сантиметров.

Ученые уверены, на подобные изменения в генетическом плане влияют космический туризм и акселерация, а человеческое тело приспособится к низкой гравитации.