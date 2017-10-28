Степан Демура: Россию ждет дефолт 1 28.10.2017, 15:38

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Степан Демура

Финансовый аналитик и экономист рассказал о том, что ждет российскую экономику в условиях кризиса.

Россию ждет дефолт, считает Степан Демура, о чем он пишет на страницах «Русского Монитора». Дефолт для России неизбежен в силу экономической политики, а также политической изоляции, сопряженной с серьезными санкциями, которые только разворачиваются.

Очередное его интервью на радиостанции «Эхо Москвы» было посвящено вопросу о том, каковы перспективы российской экономики в условиях кризиса, как происходящее на финансовом рынке отразится на жизни обычных людей, а также чем разрешится ситуация с огромными долгами США и Европы.

Мир, по словам аналитика, ждет великая депрессия, и больше всего от нее пострадают Россия, Китай, Саудовская Аравия, т.е. страны с экспортно ориентированной экономикой.

Как в такой ситуации поступать инвесторам и простым людям, у которых есть кое-какие сбережения? Степан Демура советует уходить из рублей, так как не исключена медленная девальвация национальной валюты. Все зависит от цен на нефть, и здесь все может развиваться по двум сценариям – плохом и очень плохом.

Согласно озвученному аналитиком очень плохому сценарию, стоимость нефти со 115-ти долларов за баррель должна упасть до 30-35-ти. Сценарий получше – Brent вначале подорожает до 130-ти, а то и 150-ти долларов за баррель, а уже потом начнет дешеветь.

В рамках интервью Демура также объяснил понятие термина «Новая экономика», которая, по его мнению, во многом послужила причиной столь плачевного положения дел. Это экономика активов, когда основная прибыль получается не от производства чего-либо, а от переоценки активов. Но так как переоценка активов не может быть процессом бесконечным, в один прекрасный день это приводит к падению экономики, которое мы сейчас и наблюдаем.

«Даже если представить, что налогом начнут облагать 100 процентов доходов граждан, этого не хватит, чтобы обслужить огромный государственный долг, который, например, у США составляет 16 триллионов долларов. Что произойдет в этот момент? Коллапс».

Затем, по мнению Демуры, начнется рост доллара как фондированной валюты, что повлечет за собой серьезные проблемы в банковской системе. Правда, подорожание доллара будет кратковременным, а закончится оно коллапсом на всех рынках, в том числе и в экономике.

Как это отразится на простых людях? Из-за снижения стоимости нефти до 20-30 долларов государство не сможет выполнять «раздутые» социальные обязательства, резко упадет покупательская способность. Банковская система встанет, это повлечет проблемы с импортом, снизятся объемы мировой торговли, как уже было осенью 2008 года.