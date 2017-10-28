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Видеофакт: Гандболисты БГК читают басню Кондрата Крапивы

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  • 28.10.2017, 15:50

Молодые гандболисты из Бреста приняли участие в конкурсе стихов на белорусском языке.

Молодые гандболисты из Бреста – Никита Лашчеков, Павел Дорофеев, Валентин Силко и Владимир Корсак – решили помочь родной 26-й школе и вместе с учениками 8-го класса приняли участие в конкурсе стихов на белорусском языке, передает «Белсат».

В 26-й школе Бреста работает спортивный класс, где учатся молодые игроки, которые занимаются гандболом в группах подготовки БГК.

Сам клуб активно поддерживает белорусский язык. Еще два года назад «мешковцы» по-белорусски поздравили всех с Новым годом, а в декабре 2016 года игроки БГК имени Мешкова выпустили видеоролик, посвященный 125-летию Максима Богдановича.


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