Видеофакт: Гандболисты БГК читают басню Кондрата Крапивы 2 28.10.2017, 15:50

Молодые гандболисты из Бреста приняли участие в конкурсе стихов на белорусском языке.

Молодые гандболисты из Бреста – Никита Лашчеков, Павел Дорофеев, Валентин Силко и Владимир Корсак – решили помочь родной 26-й школе и вместе с учениками 8-го класса приняли участие в конкурсе стихов на белорусском языке, передает «Белсат».

В 26-й школе Бреста работает спортивный класс, где учатся молодые игроки, которые занимаются гандболом в группах подготовки БГК.

Сам клуб активно поддерживает белорусский язык. Еще два года назад «мешковцы» по-белорусски поздравили всех с Новым годом, а в декабре 2016 года игроки БГК имени Мешкова выпустили видеоролик, посвященный 125-летию Максима Богдановича.