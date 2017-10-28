После увольнения работники остались должны магазину тысячи рублей 1 28.10.2017, 16:00

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Фирма провела инвентаризацию и недостачу решила вернуть за счет бывших сотрудников.

Женщина уволилась с работы, а спустя несколько месяцев получила письмо, что должна магазину больше тысячи рублей. Оказалось, фирма провела инвентаризацию и недостачу решила вернуть за счёт бывших сотрудников, пишет vgr.by.

Высчитали более 200 рублей

— В марте уволился наш коллектив, около 10 человек. А спустя несколько месяцев пришли письма, что нужно погасить недостачу — кому около 200 рублей, а кому почти 1300 рублей. Почему мы должны платить за кого-то, мы же ничего не украли, наша бригада считалась самой сильной, — говорит бывшая работница Ольга.

Больше полугода она работает на новом месте. Говорит, за это время, несмотря на несравнимо большие объёмы продукции, из своего кармана за недостачу не заплатила ни разу.

Как оказалось, после увольнения бригады фирма провела внеплановую инвентаризацию, о чём и сообщила работникам в письме. Сумму недостачи разделили пропорционально отработанному времени между сотрудниками магазина и теми, кто уволился, что предусмотрено трудовым договором и положением о коллективной (бригадной) материальной ответственности (в случае недостачи отвечает не один работник, а вся бригада).

— Продавцы, кассиры-контролёры, заведующие отделами, заведующая магазином, контролёры торгового зала подписывали эти документы и знают о материальной ответственности, — объяснил директор открытого акционерного общества Рейман Вениаминов.

По его словам, причины недостачи бывают разные. Есть и недобросовестные работники, а есть «забывчивые» покупатели, которые выносят товар, забывая его оплатить. Чтобы уменьшить риски материально ответственного персонала, часть долга за «забывчивость» покупателей погашает предприятие.

Комментарий юриста

Юрист Оксана Банцевич, более 10 лет проработала адвокатом, не раз сталкивалась с подобными судебными разбирательствами:

— Любой договор — это двусторонние обязательства. Как работники магазина должны не допускать хищения вверенных материальных ценностей, так и наниматель должен обеспечить их сохранность и надлежащий учёт. Сотрудники должны понимать, что если есть недостача и в этот период они работали, то сумму, скорее всего, придётся погасить. В 80 процентах случаев выигрывают работники, но свои права нужно отстаивать — с помощью адвоката составлять возражение на исковое заявление, не подписывать заявление на добровольное возмещение материального ущерба, а в суде приводить аргументированные доводы. Работники в магазине чаще всего знают причины огромных недостач: плохо ведётся учёт товара, испорченную продукцию не списывают, а «вешают» на работников, не везде стоят видеокамеры, поэтому не всё просматривается. Часто сталкивалась с такой ситуацией, когда торговая сеть подавала в суд сразу на несколько человек: в отношении того, кто возражал письменно, дело было прекращено, а сумму делили на остальных.