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В США предъявлены первые обвинения по делу о вмешательстве РФ в выборы

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  • 28.10.2017, 16:09
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Первые аресты могут состояться в ближайший понедельник.

Большое жюри присяжных в Вашингтоне в пятницу, 27 октября, одобрило первые обвинения в рамках расследования о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

По данным телекомпании CNN, сообщившей о решении жюри со ссылкой на собственные источники, текст обвинительного заключения по решению судьи пока не разглашается. Первые аресты следователи, возглавляемые спецпрокурором Робертом Мюллером, могут провести в ближайший понедельник, 30 октября.

В офисе прокурора отказались комментировать эту информацию, передает "Голос Америки".

Как известно, Мюллер возглавил следствие о российском вмешательстве и возможных связях избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в мае этого года после увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Согласно правилам, спецпрокурор не обязан отчитываться о ходе расследования, но должен сообщить заместителю генпрокурора США Роду Розенстину об обвинениях, которые будут переданы на рассмотрение Большого жюри.

Напомним, что 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Ранее на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований, однако в данном случае делает исключение.

Агентство Reuters также сообщало о том, что президент Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связи бывшего советника президента США Майкла Флинна с РФ. Издание узнало, что американский лидер встречался с Джеймсом Коми на следующий день после увольнения своего советника.


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