закрыть
28 октября 2017, суббота, 16:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Кличеве открыли католический костел

  • 28.10.2017, 16:17

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич во время Мессы освятил новый кличевский храм.

Теперь костел Фатимской Матери Божией – единственное место для культовых богослужений на Кличевщине. Прежде прихожанам-католикам приходилось собираться для коллективной молитвы в домах местных верующих. А на большие религиозные праздники кличевские католики отправлялись на богослужение в костелы Бобруйска или Осипович, пишет sb.by.

Это особое событие в жизни каждого католика состоялось благодаря осознанному благотворительному шагу уроженки Кличева, которая сейчас живет в Минске, – Анны Закревской. Она подарила местной римско-католической общине дом своих умерших родителей на улице Комсомольской. Это знаковое и важное решение для верующего человека.

Анна Викторовна присутствовала на освящении нового храма и скромно принимала благодарность не только от местных прихожан, но и от архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который во время Мессы освятил новый кличевский храм.

Готовили новый костел к освящению всем миром. При поддержке местных властей в реконструкции жилого дома в культовое сооружение участвовали прихожане не только из Кличева, но и из Бобруйска. Теперь в костеле 40 посадочных мест – достаточно для всех местных верующих.

В торжествах освящения костела участвовали около 30 человек – верующие, священники и монашествующие из приходов Могилева, Бобруйска, Минска. В этот же день был подписан официальный документ – Декрет об освящении костела Римско-Католического прихода Матери Божьей Фатимской в Кличеве.

Богослужения здесь будет по воскресным дням проводить нынешний настоятель костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске ксендз Андрей Ярковец. В остальные дни, как и прежде, кличевские католики будут держать с ним прямую телефонную связь.

«Если день крещения младенцев можно назначить заранее, то последнее церковное таинство – посмертное отпевание время не выбирает. А праздничную Мессу я буду служить и в Бобруйском, и в Кличевском костеле – расстояние в 50 километров не помеха такому богоугодному делу. Мы долго шли к этому радостному событию – еще в 1998 году планировали начать строительство костела в Кличеве, где исторически католиками были многие местные жители. Сбылась мечта верующих-католиков, – напутствовал верующих Тадеуш Кондрусевич. – На Кличевской земле открыл дверь католический храм. Сейчас самое важное – открыть для веры и Бога свои души и сердца».


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии