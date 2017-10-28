В Кличеве открыли католический костел 28.10.2017, 16:17

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич во время Мессы освятил новый кличевский храм.

Теперь костел Фатимской Матери Божией – единственное место для культовых богослужений на Кличевщине. Прежде прихожанам-католикам приходилось собираться для коллективной молитвы в домах местных верующих. А на большие религиозные праздники кличевские католики отправлялись на богослужение в костелы Бобруйска или Осипович, пишет sb.by.

Это особое событие в жизни каждого католика состоялось благодаря осознанному благотворительному шагу уроженки Кличева, которая сейчас живет в Минске, – Анны Закревской. Она подарила местной римско-католической общине дом своих умерших родителей на улице Комсомольской. Это знаковое и важное решение для верующего человека.

Анна Викторовна присутствовала на освящении нового храма и скромно принимала благодарность не только от местных прихожан, но и от архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который во время Мессы освятил новый кличевский храм.

Готовили новый костел к освящению всем миром. При поддержке местных властей в реконструкции жилого дома в культовое сооружение участвовали прихожане не только из Кличева, но и из Бобруйска. Теперь в костеле 40 посадочных мест – достаточно для всех местных верующих.

В торжествах освящения костела участвовали около 30 человек – верующие, священники и монашествующие из приходов Могилева, Бобруйска, Минска. В этот же день был подписан официальный документ – Декрет об освящении костела Римско-Католического прихода Матери Божьей Фатимской в Кличеве.

Богослужения здесь будет по воскресным дням проводить нынешний настоятель костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске ксендз Андрей Ярковец. В остальные дни, как и прежде, кличевские католики будут держать с ним прямую телефонную связь.

«Если день крещения младенцев можно назначить заранее, то последнее церковное таинство – посмертное отпевание время не выбирает. А праздничную Мессу я буду служить и в Бобруйском, и в Кличевском костеле – расстояние в 50 километров не помеха такому богоугодному делу. Мы долго шли к этому радостному событию – еще в 1998 году планировали начать строительство костела в Кличеве, где исторически католиками были многие местные жители. Сбылась мечта верующих-католиков, – напутствовал верующих Тадеуш Кондрусевич. – На Кличевской земле открыл дверь католический храм. Сейчас самое важное – открыть для веры и Бога свои души и сердца».