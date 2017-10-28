Пучдемон отказался покидать пост главы Каталонии 28.10.2017, 16:20

Карлес Пучдемон

Глава Каталонии призвал к «демократическому сопротивлению» против введения прямого правления из столицы Испании.

Отправленный в отставку правительством Испании глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался складывать свои полномочия. Об этом он заявил в эфире каталонского телеканала TV3, передает РБК.

По словам Пучдемона, указ Испании об отставке каталонского правительства направлен против населения автономии, которая, в свою очередь, должна продолжить работу над построением «свободной страны».

«Это решение, противоречащее воле граждан нашей страны, которые прекрасно знают, что в демократическом обществе исключительно парламент должен выбирать президентов и прекращать их полномочия», — заявил он.

Пучдемон призвал демократическую оппозицию к противодействию «с терпением, настойчивостью и уверенностью в завтрашнем дне» применения в отношении Каталонии ст.155 испанской конституции, которая наделяет центральные власти правом отправлять в отставку региональные правительства и введения прямого управления в регионах в случае, если они действуют вопреки интересам страны.