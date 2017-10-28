До 150$ за курсовую: Пинский мошенник «кинул» четверых студентов 28.10.2017, 16:27

Фото с сайта budny.by

29-летний мужчина взял деньги, но курсовые работы так и не написал.

Четыре уголовных дела возбудили 26 октября в отношении жителя Пинска по ч.2 ст 209 УК РБ (Мошенничество).

«В ходе расследования было установлено, что 29-летний мужчина с августа 2016 года по август текущего года под предлогом благоприятного решения вопросов о выполнении курсовых проектов и контрольных работ, мошенническим путем завладел денежными средствами нескольких студентов заочного отделения», — сообщили Brestcity.com в пресс-службе УВД Брестского облисполкома. Уже установлено четыре факта на суммы 120 рублей, 80 рублей, 150 долларов США и 150 долларов США. Обещанные работы так и не были выполнены.