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До 150$ за курсовую: Пинский мошенник «кинул» четверых студентов

  • 28.10.2017, 16:27
Фото с сайта budny.by

29-летний мужчина взял деньги, но курсовые работы так и не написал.

Четыре уголовных дела возбудили 26 октября в отношении жителя Пинска по ч.2 ст 209 УК РБ (Мошенничество).

«В ходе расследования было установлено, что 29-летний мужчина с августа 2016 года по август текущего года под предлогом благоприятного решения вопросов о выполнении курсовых проектов и контрольных работ, мошенническим путем завладел денежными средствами нескольких студентов заочного отделения», — сообщили Brestcity.com в пресс-службе УВД Брестского облисполкома. Уже установлено четыре факта на суммы 120 рублей, 80 рублей, 150 долларов США и 150 долларов США. Обещанные работы так и не были выполнены.


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