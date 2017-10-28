БАТЭ вернут три отобранных очка? 6 28.10.2017, 16:35

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Фото: fctv.by

Белорусский комментатор поделился инсайдерской информацией.

Комментатор Егор Колесник, работающий на интернет-трансляциях домашних матчей чемпионата Беларуси «Шахтера» и «Слуцка», в эфире текущей игры хозяев против «Крумкачоў» поделился информацией касательно будущего решения апелляционного комитета БФФ, передает «Прессбол».

По его данным, последний вернет борисовскому БАТЭ три заработанных очка за победу над «Слуцком», отнятые Дисциплинарным комитетом.

Ранее сообщалось, что заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 8-9 ноября.

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.