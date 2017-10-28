закрыть
28 октября 2017, суббота, 19:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

БАТЭ вернут три отобранных очка?

6
  • 28.10.2017, 16:35
  • 3,776
Фото: fctv.by

Белорусский комментатор поделился инсайдерской информацией.

Комментатор Егор Колесник, работающий на интернет-трансляциях домашних матчей чемпионата Беларуси «Шахтера» и «Слуцка», в эфире текущей игры хозяев против «Крумкачоў» поделился информацией касательно будущего решения апелляционного комитета БФФ, передает «Прессбол».

По его данным, последний вернет борисовскому БАТЭ три заработанных очка за победу над «Слуцком», отнятые Дисциплинарным комитетом.

Ранее сообщалось, что заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 8-9 ноября.

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии