закрыть
28 октября 2017, суббота, 19:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В воскресенье ожидается до +9 градусов

2
  • 28.10.2017, 17:01
  • 2,009

Синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер.

В ближайшие сутки, 29 октября, в Беларуси ожидается облачная погода с продолжительными осадками. Утром и днем на западе пройдут сильные дожди. Ветер ночью будет юго-западный, умеренный, в отдельных районах — сильный порывистый, днем — северный, умеренный, по юго-западной половине сильный порывистый, передает передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, днем — 3-9 градусов тепла.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.

30 октября в понедельник сохранится погода с сильным ветром и во многих районах его порывы будут достигать 15-22 метров в секунду.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии