В воскресенье ожидается до +9 градусов 2 28.10.2017, 17:01

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Синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер.

В ближайшие сутки, 29 октября, в Беларуси ожидается облачная погода с продолжительными осадками. Утром и днем на западе пройдут сильные дожди. Ветер ночью будет юго-западный, умеренный, в отдельных районах — сильный порывистый, днем — северный, умеренный, по юго-западной половине сильный порывистый, передает передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, днем — 3-9 градусов тепла.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.

30 октября в понедельник сохранится погода с сильным ветром и во многих районах его порывы будут достигать 15-22 метров в секунду.