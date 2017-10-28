Где живут самые известные белорусские призраки? 4 28.10.2017, 17:25

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Топ-7 белорусских домов с привидениями.

Перед холодящим душу Хеллоуином, который отмечается 31 октября в канун Дня Всех Святых, kp.by вспомнил о самых известных белорусских призраках. А они вспомнят о нас...

По Минской ратуше бродит призрак Володковича

Дебошир, дуэлянт, да и, как рассказывают, настоящий разбойник, Михал Володкович приобрел дурную славу. Молодой шляхтич вошел в городское управление благодаря своему родственнику Каролю Радзивиллу (Пане Коханку), когда тот выбил ему высокую должность солдатскими штыками. Но бандитские выходки, от которых страдали горожане, довели Михала до расстрела в 1760 году. С тех пор в Ратуше бродит его привидение.

В школе Грабовки Ядвися ищет холостяков

Местные неженатые парни рассказывают: когда стемнеет, по коридорам сельской школы, что в Гомельской области, ходит привидение молодой женщины с длинными распущенными светлыми волосами. К женатым она не подходит. Говорят, что это призрак остался в наследство от усадьбы шляхтичей Фащей - Ядвися была внебрачной дочерью пана. Она то ли повесилась, то ли была очень больна… Рядом со школой находится усыпальница Фащей.

Черный монах и Белая панна бродят по Гольшанскому замку

В руинах разрушенного замка, что в Ошмянском районе, бродят призраки. А виной всему несчастная любовь. По легенде, простой парень полюбил княжну, она ответила ему взаимностью, и, переодевшись монахом, он наведался к ней в замок. Но то ли ее отец, то ли муж узнал об этой связи и приказал живьем замуровать обоих в склепе. С тех пор в лунную ночь призраки появляются в замке.

В Свято-Вознесенском монастыре поет хор призраков

Началось с того, что в монастыре деревни Барколабово Быховского района начали замечать призрак монахини, и даже не одной. Привидения там наводили шороху, еще когда обитель была разрушена. А когда монастырь восстановили, то… привидения запели. Да целым хором.

Барбару Радзивилл из Несвижского замка погубила любовь к королю

Король Жигимонт II Август полюбил Барбару Радзивилл, она ответила ему взаимностью. Но их брак был не по душе матери короля Боне Сфорце. Через шесть месяцев после свадьбы Барбара умерла. По легенде, именно свекровь отравила невестку. Король тяжело переживал потерю и вызвал дух любимой. Как только призрак появился, Жигимонт попытался обнять любимую, но едва дотронулся до нее, как раздался взрыв, пошел трупный запах и призрак исчез. С тех пор призрак Черной панны бродит по Несвижскому замку, потому что не может найти путь к своей могиле.

Пани Ядвига из Лошицкой усадьбы помогает влюбленным

С усадьбой, что находится в Лошицком парке Минска, связано несколько легенд, но самая поразительная - про призрак Ядвиги. Она была женой последнего владельца усадьбы Евстафия Любанского. Ядвига была младше его на 17 лет и, говорят, была дамой ветреной. Однажды муж застал ее в объятиях другого. А наутро тело Ядвиги нашли на берегу Свислочи. Как она умерла, никто не знает. С тех пор Ядвига появляется в аллеях парка во время цветения маньчжурского абрикоса, подаренного ей мужем. Говорят, что она может даже предсказать влюбленным их будущее или помочь дельным советом.

Призрак Сонечки живет в башне Мирского замка

На месте озера, что рядом с замком, ранее был яблоневый сад. Вырубили его во время цветения, что в народе считается грехом, по приказанию князя Николая Святополк-Мирского. Люди тонули в озере один за другим, а первой была 12-летняя княжна Сонечка. Ее дух стал появляться в белой башне замка после того, как началась реставрация усыпальницы, где покоилась Сонечка.