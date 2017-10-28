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ЕС рассмотрит вопрос отмены перехода на летнее время

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  • 28.10.2017, 17:37
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Еврокомиссия уже проверяет, насколько серьезной является необходимость отмены летнего времени.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Еврокомиссия уже проверяет, насколько серьезной является необходимость отмены летнего времени. В настоящее время вопрос изучается с учетом всей имеющейся информации», — цитирует издание представителя Еврокомиссии.

Отмечается, что летнее время получил противоречивые оценки еще во времена его введения впервые. Обычно люди сетуют на то, что весной при переходе на летнее время у них отнимают час сна.

Как известно, в ночь на воскресенье европейские страны переходят на стандартное время, которое также называют зимним.

Это предусматривает перевод стрелок часов на час назад.

Как сообщалось, комитет парламента Финляндии предлагает отказаться от перехода на летнее время, как в стране, так и на всей территории Европейского союза.


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