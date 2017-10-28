«Скоро за коррупцию и бабушек-торгашек задерживать придется» 5 28.10.2017, 17:47

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Задержание топ-менеджеров «ДорОрса» — это еще цветочки.

В среду, 25 октября, силовики задержали двух руководителей ОАО «ДорОрс», крупного ведомственного ритейлера и производителя цветов. Эту информацию tut.by сообщили два источника и подтвердила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова:

— Директор и главный инженер задержаны по подозрению в совершении коррупционного преступления по материалам ГУБОПиК МВД. УСК по Минску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Столичные следователи разбираются в ситуации.

Задержаны, по информации портала, генеральный директор ОАО «ДорОрс» Александр Козлов и главный инженер Алексей Крупкевич.

ОАО «ДорОрс» контролирует практически всю торговлю и общепит в районе Минского железнодорожного вокзала, крупный оператор цветочного рынка. Компания считается одним из крупнейших розничных бизнесов Беларуси. Число точек продаж превышает 100.

Байнет мгновенно отреагировал на новость. Gazetaby.com приводит реакцию пользователей на задержание топ-менеджеров.

«ДорОрс» — это цветочки. Ягодки будут, когда внешние долги отдавать нечем станет. Тогда арестовывать за коррупцию останется разве что бабушек торгующих в переходах».

«На улице шел 24-й год борьбы с коррупцией... Коррупции в стране нет, но каждую неделю задерживают коррупционеров».

«Учитывая особенности нашей страны и ее бизнеса, термин «топ-менеджер» звучит или нелепо, или даже смешно».